明天短暫回暖！北台灣重回30度 入夜東北季風又增強

中央氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣可重回30度左右，但晚起將迎來下一波東北季風，北部地區降雨機率再提高，中南部地區大致維持多雲到晴的天氣，氣溫變化不大。

近期受東北季風影響，北台灣連日有雨，氣溫也明顯下降，夜間清晨氣溫也下滑到20度以下。中央氣象署預報員曾昭誠說明，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，另北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。

但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下週一。曾昭誠指出，週五前北部、宜蘭地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，且有局部短暫雨，花東、恆春半島降雨機會提高，其他地區多雲到晴，氣溫也沒有太明顯的變化，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度。

週六至下週一降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。

曾昭誠表示，下週二東北季風減弱，環境轉為偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，午後中南部山區有零星午後陣雨，下週三將再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲。

此外，曾昭誠提醒，下一波東北季風比現在這一波東北季風略強一些，且接下來冬天將至，東北季風會越來越強，另11月中旬菲律賓東方海面至南海可能有熱帶擾動活動，後續變數較大，下週發展有機會較明顯。

