為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明天短暫回暖！北台灣重回30度 入夜東北季風又增強

    2025/10/29 16:59 記者林志怡／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    中央氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣可重回30度左右，但晚起將迎來下一波東北季風，北部地區降雨機率再提高，中南部地區大致維持多雲到晴的天氣，氣溫變化不大。

    近期受東北季風影響，北台灣連日有雨，氣溫也明顯下降，夜間清晨氣溫也下滑到20度以下。中央氣象署預報員曾昭誠說明，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，另北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。

    但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下週一。曾昭誠指出，週五前北部、宜蘭地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，且有局部短暫雨，花東、恆春半島降雨機會提高，其他地區多雲到晴，氣溫也沒有太明顯的變化，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度。

    週六至下週一降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。

    曾昭誠表示，下週二東北季風減弱，環境轉為偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，午後中南部山區有零星午後陣雨，下週三將再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲。

    此外，曾昭誠提醒，下一波東北季風比現在這一波東北季風略強一些，且接下來冬天將至，東北季風會越來越強，另11月中旬菲律賓東方海面至南海可能有熱帶擾動活動，後續變數較大，下週發展有機會較明顯。

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播