    首頁 > 生活

    旅英喜劇演員突問有小草嗎？ 狠酸「看我表演要有智商」數萬人讚爆！

    2025/10/29 19:09 即時新聞／綜合報導
    黃冠文近日回到台灣表演，突詢問觀眾「有沒有小草？」，直言「看我的表演要有一定智商」。（圖翻攝自Threads：kuanwencomedy）

    黃冠文近日回到台灣表演，突詢問觀眾「有沒有小草？」，直言「看我的表演要有一定智商」。（圖翻攝自Threads：kuanwencomedy）

    旅居倫敦的台灣脫口秀演員黃冠文，近日回到台灣表演，突如其來詢問現場觀眾「有沒有小草？」，接著相當有個性地直言「看我的表演要有一定智商」，影片曝光後笑翻大批網友，數萬人讚爆。

    今年年中在英國曾與蔡英文見面的黃冠文，過去在歐洲巡演，都會配合每個國家的文化差異，調整演出內容並結合時事，用喜劇的溝通方式，向外國人宣傳台灣，每次開場時，他也都會相當自豪的介紹「我來自台灣」。

    最近他回到家鄉開專場，並在Threads上分享自己在表演中，突然穿插一段互動，笑稱自己人雖然都在國外，還是都有在關心台灣。黃冠文在表演中，突然用中文問觀眾「有小草嗎？」，接著拿出一灌噴霧說「我有帶除草劑，髒東西快滾」，接著他用英文狠狠嘲諷「我不是所有人都想取悅的那一派，看我的表演的觀眾呢，至少要有一定的智商」，台下觀眾笑成一團。

    網友紛紛表示，「『看我演出的觀眾都要有一定智商』，好壞！但是對不起，我按愛心了」、「小草想按怒，但脆沒有那個選項」、「現場應該沒人敢承認！當小草那麼丟臉，只能坐著默默被消費」、「難怪好懂你的幽默！你值得破萬讚」、「鬼針草要準備出征了」、「愛惜大腦，遠離小草」、「只擔心你的除草劑不夠多」、「小草就是別人講他是草會生氣，但是又很喜歡貼別人青鳥標籤」。

    在 Threads 查看

    黃冠文在英國曾與蔡英文見面。（圖翻攝自蔡英文臉書）

    黃冠文在英國曾與蔡英文見面。（圖翻攝自蔡英文臉書）

    
    
