為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    學校廚餘難清運 縣議員關切 縣府請畜牧業者幫忙

    2025/10/29 16:50 記者葉永騫／屏東報導
    畜牧業者進入校園內協助清運營養午餐的廚餘。（屏東縣黑豬飼養協會提供）

    畜牧業者進入校園內協助清運營養午餐的廚餘。（屏東縣黑豬飼養協會提供）

    全國禁運廚餘養豬，屏東縣國中小學營養午餐廚餘發生無人清運情況，讓縣議員曾義雄、蔣家煌等相當關切，縣府教育處長陳國祥表示，全縣199間學校的營養午餐標案有包括廚餘的處理，現在不能養豬，已請屏東縣畜牧業者、環保局及清潔隊協助處理，校園的廚餘問題已解決。

    曾義雄表示，現在禁止廚餘養豬後，學校的廚餘沒有地方運送，在學校留隔夜，這種情況讓人擔心。

    蔣家煌說，學校的廚餘問題在縣府與屏東縣黑豬飼養畜牧協會等業者協調後，業者已經幫忙處理，他強調屏東縣每天生產的廚餘有48公噸，大部分的廚餘都用在養豬，現在把廚餘放進焚化爐內，因為高含水、高鹽分，不但會降低燃燒效率，增加戴奧辛產生，並會造成機器毀壞，堆肥不但時間長且可能發生污染，反而容易病毒擴散，強調廚餘養豬對環保很重要。

    縣長周春米認為，屏東縣廚餘養豬除了縣內養豬戶使用外，也幫了其他縣市解決廚餘問題，對環保有所幫助，廚餘進入焚化爐焚燒對機器很傷，她會綜合各界的意見來尋求最好的解決廚餘方式。

    縣府教育處長陳國祥說明，屏東縣國中小學營養午餐有91個標案，其中40家為公辦公營，51家為公辦民營，一開始禁廚餘餵豬時，廠商一下子無法應對，所以才會有廚餘放隔夜的情況，現在已經協調黑豬協會等單位幫忙收運，要求學校將廚餘瀝乾再由畜牧業者或環保局送往焚化爐，清潔隊則送往堆肥場，人數多的大學校每天清運，小學校廚餘較少的學校則是累積幾天再清運。

    畜牧業者進入校園協助清運廚餘。（屏東縣黑豬飼養協會提供）

    畜牧業者進入校園協助清運廚餘。（屏東縣黑豬飼養協會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播