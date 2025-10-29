學校廚餘難清運 縣議員關切 縣府請畜牧業者幫忙

畜牧業者進入校園內協助清運營養午餐的廚餘。（屏東縣黑豬飼養協會提供）

全國禁運廚餘養豬，屏東縣國中小學營養午餐廚餘發生無人清運情況，讓縣議員曾義雄、蔣家煌等相當關切，縣府教育處長陳國祥表示，全縣199間學校的營養午餐標案有包括廚餘的處理，現在不能養豬，已請屏東縣畜牧業者、環保局及清潔隊協助處理，校園的廚餘問題已解決。

曾義雄表示，現在禁止廚餘養豬後，學校的廚餘沒有地方運送，在學校留隔夜，這種情況讓人擔心。

蔣家煌說，學校的廚餘問題在縣府與屏東縣黑豬飼養畜牧協會等業者協調後，業者已經幫忙處理，他強調屏東縣每天生產的廚餘有48公噸，大部分的廚餘都用在養豬，現在把廚餘放進焚化爐內，因為高含水、高鹽分，不但會降低燃燒效率，增加戴奧辛產生，並會造成機器毀壞，堆肥不但時間長且可能發生污染，反而容易病毒擴散，強調廚餘養豬對環保很重要。

縣長周春米認為，屏東縣廚餘養豬除了縣內養豬戶使用外，也幫了其他縣市解決廚餘問題，對環保有所幫助，廚餘進入焚化爐焚燒對機器很傷，她會綜合各界的意見來尋求最好的解決廚餘方式。

縣府教育處長陳國祥說明，屏東縣國中小學營養午餐有91個標案，其中40家為公辦公營，51家為公辦民營，一開始禁廚餘餵豬時，廠商一下子無法應對，所以才會有廚餘放隔夜的情況，現在已經協調黑豬協會等單位幫忙收運，要求學校將廚餘瀝乾再由畜牧業者或環保局送往焚化爐，清潔隊則送往堆肥場，人數多的大學校每天清運，小學校廚餘較少的學校則是累積幾天再清運。

