    台中廚餘車未蓋桶一路撒ㄆㄨㄣ！警方出手了 至少噴3000元

    2025/10/29 16:57 記者黃旭磊／台中報導
    廚餘回收車開往文山掩埋場途中廚餘桶未加蓋，沿途撒廚餘。（讀者提供）

    廚餘回收車開往文山掩埋場途中廚餘桶未加蓋，沿途撒廚餘。（讀者提供）

    台中市爆非洲豬瘟疫情，禁餵豬隻廚餘10天，每天約有200到300噸廚餘載到文山等3處掩埋場暫置，南屯1輛廚餘回收車廚餘桶未加蓋，在春社派出所轄區沿路潑灑廚餘，警方通報司機到案，今天依違反廢棄物清理法等相關規定開罰超過3千元。

    台中市第四警分局說，今（29）日有民眾在Threads布影片，吳姓男駕駛廚餘回收車，桶蓋未覆，廚餘疑似溢散路面，會同環保局並聯繫載吳姓司機到春社派出所說明，針對「載運廢棄物未妥為密封加蓋」予以告發，另就行駛時裝載內容物未加覆違規，依道路交通管理處罰條例第30條裁處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰。

    台中市府查出，吳男載廚餘要到文山垃圾掩埋場，沿途廚餘桶未加蓋，有傳播病毒疑慮，載運廚餘未妥善貯放，涉違反廢棄物清理法第12條，可處1千2百元以上、6千元以下罰鍰，呼籲民眾若有清晰影像事證，致使廚餘亂灑可撥打報案專線（04-23280380），受理後將依法辦理。

    台中廚餘車未加蓋！ 道路顛頗沿路撒影片曝

