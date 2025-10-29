文化部挺老屋 災後啟動「以修代訓」傳承匠師技藝

文化部長李遠（右2）訪視「風土計畫－老屋屋瓦修繕人才培育與在地韌性推動計畫」示範點，屋主期盼政府能協助修繕，保存老屋風貌。（圖由文化部提供）

丹娜絲颱風重創南部地區，不僅多處具文資身份建築受損，也讓不少具有傳統建築風貌的老屋嚴重受創。文化部長李遠表示，文化部有責任協助這些具文資潛力的建築，並推動「以修代訓」示範點，藉由修繕帶動傳統工藝傳承與專業人力培育。

李遠今（29）日南下，勘查國定古蹟「南鯤鯓代天府」、歷史建築「北門嶼陳家古厝」後，接續到學甲特別拜訪由文化部文化資產局與南市政府共同推動的「風土計畫—老屋屋瓦修繕人才培育與在地韌性推動計畫」示範點。該計畫將接續透過建立匠師與學員實務培訓體系、舊材資源循環利用、製作紀錄片與教材，以及與學校合作成立培育基地等，期望從地方扎根傳統技術教育。

李遠指出，不具文資身份的老屋雖不在特別預算補助範圍，但文化部已以年度預算系統性推動人才培訓。他表示，「文化一定要從自我的覺醒開始」，看到民間願意主動保存傳統建築風貌，令人感動。屋主王文趾與女兒王雅雯也靦腆地說，「保留老屋原貌是為了傳承祖先文化」，周邊鄰里也有相同共識，共同守護家園記憶。

李遠並提到，除南部外，花蓮地區也因連續颱風、豪雨重創，如馬太鞍堰塞湖造成光復鄉災情嚴重，在「鏟子超人」協助下，民生設施正逐步復原。針對文化資產與百大文化基地，文化部持續協助，例如花蓮歷史建築「益壽堂」受樺加沙颱風影響，門窗受損、牆面滲水，文化資產局已請縣府動用既有補助經費辦理緊急修繕。李遠強調，後續仍會持續關注各地文化設施受損情況，盡力協助修復與振興。

南鯤鯓代天府受「丹娜絲颱風」及「0728豪雨」影響，屋脊坍塌及剪黏泥塑損毀情形。（記者洪瑞琴攝）

文化部長李遠（右2）訪視北門嶼陳家古厝受損情形。（記者洪瑞琴攝）

文化部文資局長陳濟民（左）說明「以修代訓」方式進行傳統建築修繕技術與人才培育，擴大文資修復專業人力的構想。（圖由文化部提供）

