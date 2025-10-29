為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    畫面曝光!燕子口堰塞湖潰決 中橫靳珩隧道西口重見天日

    2025/10/29 16:45 記者王錦義／花蓮報導
    中橫珩隧道西口之前被湖水淹沒，靳珩隧道西口僅剩隧道頂端露出水面。（資料照）

    花蓮太魯閣燕子口堰塞湖23日進行壩體降挖減災工程，今天中午約11點30左右出現潰決情形，目前空拍上游已無堰塞湖，之前中橫公路靳珩隧道西口湖水景色消失無蹤，靳珩隧道西口也重見天日。

    公路局東區養護工程分局指出，17日太魯閣燕子口邊坡崩塌阻塞立霧溪河道形成堰塞湖，中橫公路台8線175.5k靳珩隧道遭溢淹，今（29日）上午堰塞湖經引流後壩體如預期潰散，堰塞湖湖水下降後隨即消失，台8線175到176k路段（含靳珩隧道及魯丹橋）已無溢淹情形，前後比對圖顯示，之前中橫公路靳珩隧道西口湖水景色也消失無蹤。

    燕子口堰塞湖今午潰決，中橫珩隧道西口被湖水淹沒的景色完全消失，靳珩隧道西口也重見天日。（民眾提供）

    公路局東工分局太魯閣工務段，展開路面淤泥清除與清洗作業。（公路局提供）

    公路局東工分局太魯閣工務段，展開路面淤泥清除與清洗作業。（公路局提供）

    公路局東工分局太魯閣工務段，展開路面淤泥清除與清洗作業。（公路局提供）

    公路局東工分局太魯閣工務段，展開路面淤泥清除與清洗作業。（公路局提供）

