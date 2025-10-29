為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    0403強震慈濟「大愛屋」、紅十字會「組合屋」 12月底入住

    2025/10/29 16:33 記者游太郎／花蓮報導
    慈濟基金會捐建的大愛屋已接近落成。（圖由縣府提供）

    慈濟基金會捐建的大愛屋已接近落成。（圖由縣府提供）

    花蓮0403強震經歷1年半後，由慈濟基金會援建的「大愛屋」、中華民國紅十字會捐助的「組合屋」中繼宅，已進入收尾階段，預計11月開放災民看屋，12月底前開始入住。

    縣府指出，去年4月3日強震造成花蓮地區180多間建物受損，必需重建或整修，約2000名受災戶迄今租屋或依親，縣府與慈濟及紅十字會合作，分在花蓮市2處空地，興建中繼宅「大愛屋」及組合屋，依災民意願調查規劃設計。

    由慈濟慈善基金會設計與興建的「大愛屋」，位於花 蓮市廣東街與信義街口，提供雙人房、4人房及無障礙設備房間，將有144戶災民選擇入住。

    由中華民國紅十字會捐助經費，花蓮縣政府興建的「組合屋」，位於花蓮市美崙地區林園公園旁空地，經調查30戶有意願入住，規劃有單房及雙房格局。

    縣府表示，兩案中繼宅陸續取得相關使用執照，進入最後收尾階段，按社會福利身分別篩選出的優先入住名單，已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，預計11月下旬通知受災戶看屋、抽籤、選屋及簽約作業，12月底前陸續入住。

    縣府表示，中繼宅入住簽約原則是2年，後續視災民原住家重建或修繕狀況延長，會讓災民安心住到住家完工。

    目前因意願登記截止後，仍有災民詢問中繼宅方案。縣府表示，會列入候補名單，視第一階段入住狀況，盤點有無剩餘空房後，再辦理第二階段入住程序。

    紅十字會捐建的0403中繼屋，12月底前供災民抽籤及入住。（圖由花蓮縣府提供）

    紅十字會捐建的0403中繼屋，12月底前供災民抽籤及入住。（圖由花蓮縣府提供）

