嘉縣特殊需求、樂齡長照潔牙觀摩 陳時中出席鼓勵

陳時中、翁章梁等人今出席嘉義縣潔牙觀摩活動，住民比讚、熱情打招呼。（記者王善嬿攝）

嘉義縣牙醫師公會今在嘉義縣敏道家園舉辦「嘉義縣特殊需求者、樂齡長照潔牙觀摩」比賽，24家照護機構、近200名服務對象及照顧服務員響應，行政院政務委員陳時中、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳等人今出席，為照顧服務員、照護機構住民加油打氣。

嘉義縣牙醫師公會今推派21名牙醫師擔任評審，針對照護人員與服務對象的刷牙情境與互動、刷牙順序與技巧、潔牙過程、口腔清潔程度等項目進行評比，讓參賽隊伍互相觀摩交流，練習正確潔牙技巧，落實口腔健康管理。

評審說，今看到參賽選手幫長輩、身心障礙等特殊需求者潔牙都很熟練，可見平時落實執行，不過建議力道可以更輕柔、和緩，讓被照顧對象有舒適的潔牙感受。

陳時中表示，說話、吃東西都要經過口腔，口腔清潔的好，不只維持外觀與功能，還能大幅降低吸入性肺炎發生機率，以前大家對口腔健康不是很重視，長照機構長輩口腔衛生差，但現在已經大幅改善，有一口好牙，才能讓長輩過好的老年生活。

翁章梁表示，罕見疾病、身心障礙朋友等特殊需求者，罹患齲齒與牙周病的比率偏高，口腔衛生是身體健康的第一道防線，潔牙是維護口腔健康最重要的方法，需仰賴照護員協助潔牙，希望透過今天活動，能落實潔牙、降低口腔問題，減少併發上呼吸道感染，提升機構朋友照護品質。

敏道家園院長涂淑錦說，希望以此次觀摩為契機，帶動身心障礙或老人等機構重視口腔保健，提升機構照護品質。

嘉義縣牙醫師公會21名牙醫師今為活動擔任評審，指導專業潔牙步驟。（記者王善嬿攝）

