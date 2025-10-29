不用閃兵！鼓勵大學生從軍 高師大攜手陸軍官校簽定策略聯盟

高師大副校長唐硯漁（左）與陸軍官校教育長黃孫德昌（右）代表兩校簽署策略聯盟協議。（高師大提供）

為推動科技創新研發、培育軍事專業高端人才，國立高雄師範大學與陸軍軍官學校今日（29）簽署「策略聯盟合作協議書」，兩校未來將共享資源，鼓勵學生跨域學習。

高師大與陸軍官校策略聯盟，協議在多項領域展開合作，包括資源分享、專題研究與成果交流、學術研討會共同舉辦，以及師生學術交流等。其中，雙方將依互惠原則開放課程校際互選，鼓勵學生跨域學習；並推動教師與研究人員的技術交流與共同研究，以強化教學與研發能量。

此外，雙方將鼓勵高師大學生報考ROTC軍官班（大學儲備軍官訓練團）或專業軍官班，陸官校畢業生報考高師大研究所就讀；未來雙方將結合人才、設備、技術與學術資源，展開多面向的合作，共同打造學研與軍事教育交流的新典範。

高師大副校長唐硯漁表示，陸軍官校每學期大約有45-50位同學修習高師大通識教育，此次簽署策略聯盟，象徵學術教育與軍事教育攜手合作的新里程碑。

陸軍官校教育長黃孫德昌指出，此次合作期盼能夠借重高師大在教育研究與智慧校園系統建構上的優勢，與陸軍官校的軍事教育及資訊應用能力相互融合，共同推動國防教育數位轉型與現代化。雙方將透過跨校選課及雙語教學計畫，培養具跨文化溝通及科技應用能力的軍事人才。

