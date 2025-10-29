「報告季將軍，任務平安達成」 機具列隊向大自然致敬

負責施工的晶富營造有限公司現場負責人黃國寶先生與工作團隊及挖土機們跟大自然致敬。（林保署提供）。

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖17日出現，23日正式由得標廠商晶富營造進駐，開始進行降壩引流的減災工程，今天中午堰塞湖潰決沒有造成人員傷亡，平安落幕，負責現場指揮處理的老闆黃國寶受訪時特別說：「報告季將軍，順利的完成這項工作使命」，工程人員也把機具列隊在靳珩橋上高舉機械臂向大自然致敬。

黃國寶今午受訪說，過去這幾天一直進行降壩引流的工作，今早上人員齊聚進場以後，因為有零星落石撤退部分，等半個小時穩定以後，再進去做河道往左岸改道，河道再往下挖深三公尺，在平台安全下，機具又繼續進去，在挖深三公尺以後，大量的水量進來以後，造成土石崩落，所以馬上通知所有人員，機具撤離到安全地點，非常感謝能夠順利「潰壩」，把水量降到原有河床。

請繼續往下閱讀...

來自嘉義縣的黃國寶老闆說，真的是很幸運的，來跟季將軍做一個報告，這一次有季將軍、林保署、李孟諺等很多長官都到現場關心，接受到他們的支持，還有顧問公司，設計公司，還有建造單位，尤其是很多爬上邊坡的工作人員，協助處理鬆動的落石，團隊全力的支持協助下，才能夠很順利的完成這項工作使命。

林保署臉書寫說，上午11點30巨大水流夾帶著土砂、石塊傾瀉而下，壩體在轟鳴聲中剝落崩解，沿著立霧溪河道滾滾奔騰，屏息的15分鐘過去，壩體幾乎已完全沖毀，下游錦文橋水位最高上升約2公尺；洪峰過去後，人員均安、下游無災情，堰塞湖水位也下降至原河道位置，被堵住十多日的立霧溪終於安然回歸，大家心中的大石頭總算放下。

這段期間由官方、學術單位、營建公司等人員在第一線冒著危險進行減災工程，許多工作人員冒著落石、壩體崩落的危險處理。林業及自然保育署指出，在現場指揮施工的負責人黃國寶，曾參與921草嶺潭堰塞湖的減災工程，是國內少數具有堰塞湖處理專業的工程人員，此次他原本是率領公司團隊自嘉義遠征花蓮光復義務協助復原工作，後來參與堰塞湖減災工程。

對於燕子口堰塞湖危機能圓滿拆彈，林業保育署感謝宜蘭分署與花蓮分署同仁不眠不休，協力無間；也特別感謝負責施工的晶富營造有限公司現場負責人黃國寶先生與工作團隊，秉持高度專業與豐富經驗，用認真負責的態度，終能以最少的經費與時間解除堰塞湖風險。

林保署臉書指出，連日的壩體降挖與引流作業，終於加大溢流，讓大自然的力量帶走堵住河道的壩體了。謝謝所有全力投入搶災的夥伴們，不眠不休執行監測、空拍、機具進場、刷坡、開便道、降挖、引流、研判潰壩時間、疏散撤離等任務，從獲報有燕子口堰塞湖以來至今，每一步都凝聚無數專業與汗水。

太魯閣燕子口堰塞湖17日形成，23日開始減災工程，工作團隊在第一線冒險處理今天中午平安落幕，機具在靳珩橋上高舉機械臂向大自然致敬。（翻攝林保署臉書）

太魯閣燕子口堰塞湖17日形成，23日開始減災工程，工作團隊在第一線冒險處理。（林保署花蓮分署提供）

太魯閣燕子口堰塞湖17日形成，23日開始減災工程，工作團隊在第一線冒險處理。（林保署花蓮分署提供）

太魯閣燕子口堰塞湖17日形成，23日開始減災工程，工作團隊在第一線冒險處理，林業保育署長林華慶（右五）25日親自前往堰塞湖與廠商討論施工狀況。（林保署花蓮分署提供）

太魯閣燕子口堰塞湖17日形成，23日開始減災工程，之前堰塞湖範圍。（林保署臉書）

太魯閣燕子口堰塞湖17日形成，23日開始減災工程，今午潰決後堰塞湖狀況。（林保署臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法