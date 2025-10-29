為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全家超商招牌變「犬家」官方親曝原因！網笑瘋：以為山寨店

    2025/10/29 16:29 即時新聞／綜合報導
    11月1日犬之日即將到來，全家超商新莊副都店招牌改為「犬家FamilyMart」。（擷取自全家FamilyMart/臉書）

    11月1日犬之日即將到來，全家超商新莊副都店招牌改為「犬家FamilyMart」。（擷取自全家FamilyMart/臉書）

    全家超商近日再度引發話題！位於新北新莊的副都門市，店外招牌竟變成「犬家 FamilyMart」，讓不少路過民眾以為是盜版超商。其實這是全家便利商店為迎接11月1日「犬之日」特別打造的期間限定活動，並同步在全台4400多家門市推出寵物優惠。

    全家便利商店在各大社群官方帳號貼出全家新莊副都店的限定招牌「犬家FamilyMart」，幽默表示，「歡迎光臨——等等這不是全家，是犬家？？？？」強調真有此店，且為11月1日的「犬之日」限定設計。

    貼文曝光後，掀起網友廣大迴響，紛紛留言笑稱：「下次改成『吠milyMart』」、「我以為是路觀，想說要被告了吧，結果看一下是全家官方粉絲專頁po的」、「請問會有狗狗店員嗎？」、「上次是貓現在是狗，還好是單店不然遛狗的又要被自家毛小孩拉過去各地全家了」、「真的有喔，我還以為是AI生成的」、「這個諧音太斜了吧？」、「一滑到以為是哪的山寨店」。

    全家也發布一支宣傳影片，畫面中一隻疑似貓咪的生物背對鏡頭，沒想到一轉頭竟是狗狗，還對鏡頭比讚，逗得網友直呼「這是詐片」、「到時候門又要貼狗狗貼紙嗎」、「有夠可愛的」、「有被騙到」。

    據了解，「犬之日」起源於日本，因數字「11月1日」的發音與狗叫聲相近，被定為狗狗專屬節日。全家今年與「好好善待動物協會」合作，將於11月1日下午2點在新莊副都店舉辦「柴犬七仙女」一日狗狗店長活動。當天現場消費滿399元（含寵物商品）即可與穿著制服的網紅柴犬「蘿蔔糕、三明治、蔥抓餅」合影，限30組、每組最多3人參加。

    此外，即日起至11月25日，全台4400多家全家門市同步推出寵物商品優惠，指定商品2件8折、4件75折，購買任一寵物商品還可加價169元換購限量「放克牙寶寵物頭套」，讓毛孩也能一起過節。

