    生活

    中市府非洲豬瘟疫調報告落漆 應變中心組10人專家疫調團隊進駐

    2025/10/29 16:04 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心29日於農業部防檢署召開記者會，農業部長陳駿季等人出席，說明疫情最新情況。（記者羅沛德攝）

    台中爆發國內首例非洲豬瘟疫情後，中市府於昨天下午3時59分提交完整疫調報告，非洲豬瘟中災災害應變中心今（29日）上午舉行專家會議審視報告，應變中心表示，專家審視後，認為現階段任務是全力防堵疫情擴散，並建議中央應該要組成疫調團隊，協助台中市府執行疫調工作。

    應變中心今天舉行記者會說明最新情況，部長陳駿季表示，專家會議中討論，面對目前的疫情，仍以清零為目標，是在跟時間賽跑，因此決定由中央各單位如防檢署、獸醫所、各獸醫相關科系的大學、農科院等專家共10名組成疫調團隊，因為這也屬於行政調查，因此內政部也會派遣警察共同陪同，釐清中市府疫調中有疑義的地方，包含廚餘的來源與去向，還有相關案場飼主說法、到訪獸醫師等的釐清，才能更精準匡列關聯場。

    陳駿季說明，目前啟動的第二階段精準疫調與加強措施，會針對養豬場的風險等級分級，目前一般養豬場完成進度已達67%，高風險養豬場完成結果67%，都沒有異常，其中有台南市與南投市反映各有異常的一家豬場都已採樣送檢，都是陰性。

    防檢署組長林念農表示，目前匡列的次一層關聯場有22場，還有肉品市場7場、化製場2場，將會再進一步清查。

