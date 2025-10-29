不一樣的重陽節 20名長者以畫作分享生命故事

雲林好所宅社區健康照護團隊為服務長輩舉辦《畫出彼一個心內的好所在・銀髮畫展》。（記者黃淑莉攝）

今（29）日為農曆9月9日重陽節，雲林崙背詔安客家文化館有一場《畫出彼一個心內的好所在・銀髮畫展》登場，創作者是20名居家照護的長輩，年紀最大90歲，他們以自己的畫作分享生命故事，度過一個溫馨又難忘的重陽節。

77歲楊水源阿公是帕金森患者，因神經壓迫下肢無力，加上身體有其他疾病，過去好所宅社區健康照護團隊前住阿公家服務時，阿公總是抱怨、心情沮喪，開始作畫創作，生活態度變得更正向，手雖會抖仍努力創作，還會請家人幫忙買畫紙。

90歲李廖金月阿嬤身體退化行動緩慢，創作熱情滿滿，剛開始聽到要畫畫，她覺得自己不會畫，猶豫好久才開始嘗試，卻是對顏色十分講究，居家護理師李宜菡說，阿嬤嘴上說，畫得不好、有壓力，但每件作品都讓人驚艷，大膽鮮明的用色，充滿生命力，完全看不出是90歲長者的作品。

籌畫這次畫作的好所宅社區健康照護團隊表示，在居家訪視過程中，發現好多生活無法自理的長輩，雖住在熟悉的家中，卻多數出現精神不佳、睡眠不好及退化速度快等現象，居家醫師郭育如及居家護理師李宜菡討論後，認為要讓長輩有事做才不會胡思亂想，開始自製畫紙帶到個案家中，鼓勵長者創作或上色。

郭育如指出，剛開始長輩都覺得自己不會畫，不願意試，經過鼓勵、示範，長輩越來越有興趣，有人創作童年記憶、鄉間風光，也有人動手做兒時玩具，他們專心創作時，眼神裡有光。

郭育如表示，畫畫能幫助長者改善睡眠品質與精神狀況，延緩退化程度，且讓他們在家中有事情可以做、有成就感，也讓更多人對在家照護有更多認識，畫展從即日起至11月9日，歡迎大家踴躍前往欣賞。

77歲楊水源阿公出席畫展。（記者黃淑莉攝）

楊水源阿公以保特瓶創作的玩具飛機。（記者黃淑莉攝）

