為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義雪香亭大酒家傳奇 緊鄰公墓「靠祖先就能降溫」

    2025/10/29 15:59 記者王善嬿／嘉義報導
    雪香亭大酒家曾在90年代紅極一時。（江明赫提供）

    雪香亭大酒家曾在90年代紅極一時。（江明赫提供）

    嘉義縣大林鎮「雪香亭大酒家」現已歇業，但在90年代曾紅極一時，因大家樂盛行，夜夜人聲鼎沸、客人川流不息；大林國小排路分校教師江明赫近日上生成式AI課程，翻找老照片以AI後製，再現雪香亭大酒家風華，由於酒家緊鄰公墓，他打趣說，當年沒有ESG永續發展、碳中和觀念，雪香亭早就做到了，「別人開冷氣吹到感冒，這裡靠祖先就能降溫」。

    據史料記載，日治時期在大林火車站附近酒店聚集，雪香亭大酒家也是其一，1945年後遷移至中興路二段，旁邊就是大林鎮第七示範公墓，1986年規模擴大為3000坪，規劃花園景觀、華麗裝潢，還有獅子LOGO、雕塑，十分氣派。

    江明赫說，大林鎮南往嘉義、北往雲林斗六，是南北往來必經之處，位處交通樞紐、設有大林糖廠，且是軍事要塞，繁華一時。雪香亭大酒家不只是大林之光，更是全東南亞自稱「最大、最通風」頂級酒家。

    江明赫表示，據文史資料，雪香亭大酒家開幕時，縱貫南北兩路兄弟、政商名流全都報到，地方傳聞氣場旺、有靈力加持，談工程、喬合約、喬事情都特別順心；內部設有啤酒游泳池，掛滿山珍海味的耶誕樹，龍蝦、鮑魚、螃蟹像是裝飾品一樣掛上去，當年媒體曾用斗大標題報導「人鬼共飲，靈異傳奇」。

    江明赫說，隨糖廠沒落、軍營撤縮，雪香亭大酒家因火災燒毀，成為地方傳說，一群青年活化大林鎮歷史建築「濟陽衍派街屋」，以「雪香亭」命名，遊客可品嚐豆花、咖啡，了解雪香亭大酒家傳奇。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    江明赫運用AI生成照片，回顧雪香亭大酒家傳奇。（江明赫提供）

    江明赫運用AI生成照片，回顧雪香亭大酒家傳奇。（江明赫提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播