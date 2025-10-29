嘉義雪香亭大酒家傳奇 緊鄰公墓「靠祖先就能降溫」

雪香亭大酒家曾在90年代紅極一時。（江明赫提供）

嘉義縣大林鎮「雪香亭大酒家」現已歇業，但在90年代曾紅極一時，因大家樂盛行，夜夜人聲鼎沸、客人川流不息；大林國小排路分校教師江明赫近日上生成式AI課程，翻找老照片以AI後製，再現雪香亭大酒家風華，由於酒家緊鄰公墓，他打趣說，當年沒有ESG永續發展、碳中和觀念，雪香亭早就做到了，「別人開冷氣吹到感冒，這裡靠祖先就能降溫」。

據史料記載，日治時期在大林火車站附近酒店聚集，雪香亭大酒家也是其一，1945年後遷移至中興路二段，旁邊就是大林鎮第七示範公墓，1986年規模擴大為3000坪，規劃花園景觀、華麗裝潢，還有獅子LOGO、雕塑，十分氣派。

江明赫說，大林鎮南往嘉義、北往雲林斗六，是南北往來必經之處，位處交通樞紐、設有大林糖廠，且是軍事要塞，繁華一時。雪香亭大酒家不只是大林之光，更是全東南亞自稱「最大、最通風」頂級酒家。

江明赫表示，據文史資料，雪香亭大酒家開幕時，縱貫南北兩路兄弟、政商名流全都報到，地方傳聞氣場旺、有靈力加持，談工程、喬合約、喬事情都特別順心；內部設有啤酒游泳池，掛滿山珍海味的耶誕樹，龍蝦、鮑魚、螃蟹像是裝飾品一樣掛上去，當年媒體曾用斗大標題報導「人鬼共飲，靈異傳奇」。

江明赫說，隨糖廠沒落、軍營撤縮，雪香亭大酒家因火災燒毀，成為地方傳說，一群青年活化大林鎮歷史建築「濟陽衍派街屋」，以「雪香亭」命名，遊客可品嚐豆花、咖啡，了解雪香亭大酒家傳奇。

