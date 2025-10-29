為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    漂流木撞破長潭里漁港漁船 議員爭取市府補助

    2025/10/29 16:23 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市長潭里漁港漁船遭漂流木撞擊受損，漁民自行打撈漂流木。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長潭里漁港漁船遭漂流木撞擊受損，漁民自行打撈漂流木。（記者盧賢秀攝）

    受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，基隆市的漁港有大量漂流木，漁船遭撞擊破損，市議員張顥瀚今天與市府產業發展處人員勘查，爭取市府研議以急難救助金或天然災害救助辦法補貼漁民損失。

    漁民指出，以前颱風漂流木或廢棄物流入漁港沒有這麼嚴重，不少漂流木堆積在潮境公園潮間帶，這次風雨很大，漂流木流入港內特別嚴重，他的漁船被撞破約直徑6、70公分寬的大洞，幸內部設施沒有穿破，否則進水就非同小可，過一陣子風浪小一點就要上架維修。

    長潭里長鍾麗美指出，漂流木堆積在長潭里漁港周邊礁岩或潮間帶，這次風浪大，漂流木流入港中，造成漁船受損，港外屬於海科館，港內屬於市府產業發展處管理，但港外礁岩布滿漂流木沒清理，造成漁民損失。

    張顥瀚指出，日前風災豪雨，許多漂流木流入長潭里漁港，有10多艘漁船被漂流木撞擊致船體受損，但海科館每年只有10萬元處理漂流木經費，堆置在港口礁石上，要求海科館提出具體的清整計畫。

    此外，他認為市府和海科館對漂流木清整不力，致漂流木流入長潭里漁港，直接或間接造成漁民損失，要求市府產發處研議以急難救助金或天然災害救助辦法，適度補貼漁民的損失。

    基隆長潭里港外的潮間帶堆置大量的漂流木。（記者盧賢秀攝）

    基隆長潭里港外的潮間帶堆置大量的漂流木。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議員張顥瀚（中）勘查長潭里漁船受損。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議員張顥瀚（中）勘查長潭里漁船受損。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議員張顥瀚（中）勘查長潭里漁船受損。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議員張顥瀚（中）勘查長潭里漁船受損。（記者盧賢秀攝）

