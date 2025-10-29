台南捷運綠線最新進度 地下段延伸經費增至1027億財務可行

台南捷運綠線「G13站」規劃調整到永華路與海安路口。（記者洪瑞琴攝）

台南捷運綠線可行性研究又有新進度！經過5場地方說明會蒐集意見，南市交通局微調路線，原本預定在水萍塭公園出土的地下化段，將再向西延伸到永華路二段，讓行車動線更順、更安全。雖然經費增加約6%，經費高達1027億元，但財務評估仍在可行範圍內。

捷運綠線是台南重要的東西向主幹線，從市道180起，串連平實轉運站、台鐵台南站、舊城區、市議會到地方法院，全長約23公里，東西兩端為高架段，舊城區則採地下化設計。

第5次說明會於28日舉行，彙整前4場說明會意見後做出優化。交通局指出，地下出口引道可設於中央分隔帶，不會影響車道數，僅永華三街口會配合調整為僅能右轉、永華五街口則設置限高，但因鄰近道路完善均能連通替代，影響不大。另因地下化區間延長約1.9公里，經費自約968億增加為約1027億，增加約6%，經試算財務也在可行範圍內。

民眾關心的「G13站」也有變動！站位從西門和意路口調整到永華與海安路口，新位置讓站距更平均，未來出口通道仍可延伸至西門路，又能同時服務海安路商圈，一次滿足通勤族和觀光客。

交通局副局長熊萬銀說，捷運綠線地下段施工大部分都採用「潛盾工法」在道路下方挖掘，不影響路面交通，僅車站位置需要小部分開挖，會採半半施工將衝擊減到最低，施工期間也會對古蹟、鄰房、文化資產隨時監控，此工法是國內外都市捷運普遍採用，十分成熟，民眾可安心。

交通局強調，市府會整合各場說明會的寶貴意見，納入可行性研究報告書，儘速報送中央審議，讓台南捷運綠線更貼近民意、加速上路！

台南捷運綠線可行性研究案規劃路線示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運綠線地下段西側出口，延伸到永華路二段與建平路附近。（記者洪瑞琴攝）

