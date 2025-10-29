為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    破3大紀錄！人瑞數逐年攀升 社家署今年7699萬買金鎖片

    2025/10/29 15:50 記者林志怡／台北報導
    副總統蕭美琴拜訪百歲人瑞陳黃血奶奶、陳添結爺爺、謝陳月香奶奶。（取自總統府官網）

    副總統蕭美琴拜訪百歲人瑞陳黃血奶奶、陳添結爺爺、謝陳月香奶奶。（取自總統府官網）

    台灣邁入超高齡化社會，社家署代理署長周道君說明，社家署每年會致贈「人瑞金鎖片」給年滿100歲的長者，今年最高齡的長者已經122歲，而全台人瑞人數也攀升至5749人，另今年金價攀升，雖社家署採購金鎖片時間並非高點，決標金額仍達到7699萬5606元。

    周道君指出，社家署持續提供超過65歲的長者各式服務，若有失能、獨居或其他長照需要，都會提供相應支援，也希望長輩可以儘量保持與外界的聯繫，參加社區活動。

    社家署統計，2023、2024年人瑞數分別為5,011人、5,542人，今年截至8月29日再攀升至5749人，較2023年增加738人，成長15%，再度創下新高，另今年最高齡男性已高齡115歲（居住於新北市），女性最高齡者則達到122歲（居住於台北市）。

    此外，值得注意的是，2024年最高齡的長者為119歲，今年卻一舉攀升至122歲。周道君解釋，今年122歲的長者原居住於台北市，之前出國到夏威夷，受疫情影響無法返台，並因此遭到除籍，今年返台恢復戶籍後，就成為最高齡的人瑞。

    社家署每年都會贈送金鎖片給滿百歲或以上的人瑞，但今年金價飆漲，周道君指出，今年金鎖片決標金額達到7699萬5606元，創下歷年來的新高，也較去年決標金額5980萬5150元攀升1719萬456元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播