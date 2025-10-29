破3大紀錄！人瑞數逐年攀升 社家署今年7699萬買金鎖片

副總統蕭美琴拜訪百歲人瑞陳黃血奶奶、陳添結爺爺、謝陳月香奶奶。（取自總統府官網）

台灣邁入超高齡化社會，社家署代理署長周道君說明，社家署每年會致贈「人瑞金鎖片」給年滿100歲的長者，今年最高齡的長者已經122歲，而全台人瑞人數也攀升至5749人，另今年金價攀升，雖社家署採購金鎖片時間並非高點，決標金額仍達到7699萬5606元。

周道君指出，社家署持續提供超過65歲的長者各式服務，若有失能、獨居或其他長照需要，都會提供相應支援，也希望長輩可以儘量保持與外界的聯繫，參加社區活動。

社家署統計，2023、2024年人瑞數分別為5,011人、5,542人，今年截至8月29日再攀升至5749人，較2023年增加738人，成長15%，再度創下新高，另今年最高齡男性已高齡115歲（居住於新北市），女性最高齡者則達到122歲（居住於台北市）。

此外，值得注意的是，2024年最高齡的長者為119歲，今年卻一舉攀升至122歲。周道君解釋，今年122歲的長者原居住於台北市，之前出國到夏威夷，受疫情影響無法返台，並因此遭到除籍，今年返台恢復戶籍後，就成為最高齡的人瑞。

社家署每年都會贈送金鎖片給滿百歲或以上的人瑞，但今年金價飆漲，周道君指出，今年金鎖片決標金額達到7699萬5606元，創下歷年來的新高，也較去年決標金額5980萬5150元攀升1719萬456元。

