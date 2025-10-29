從小幫手變身服裝設計高手 兵姿怡讀技職練手藝奪金牌

台南應用科大學生兵姿怡在53屆全國技能競賽脫穎而出拿下金牌。（圖由技專招生總辦提供）

台南應用科技大學服設系學生兵姿怡從小幫阿嬤穿針引線，逐漸確立未來朝服裝設計領域發展，並透過就讀技職鍛鍊手藝，天天練習打版、車縫，就算在比賽中面臨失敗也不放棄，不只獲台南市選為優秀青年，也在53屆全國技能競賽脫穎而出拿下金牌，未來將朝向新銳服裝設計師之路穩健前行。

兵姿怡在阿嬤家當小幫手培養出對服裝的興趣，進而再從國中家政課程的啟發，確定升學目標，選擇報考家齊女中流行服飾科。她回憶，為了準備特招考試、強化技能，在師長引導下從手縫基礎開始，和同學搭公車1小時到台南市市區，只為購買練習的布料，學習手縫直線、曲線、創意繪圖，最後順利錄取。

由於對自己要求甚高，兵姿怡的高中和大學生活和比賽訓練緊緊相連。她細數從高一參加技能競賽南區分區賽，到高三挑戰全國技藝競賽，雖然在過程中曾面對失利，但也學會如何在專業技術中抓住重點。高中時順利取得女裝丙級證照後，再透過甄選入學就讀台南應用科技大學，甫入學就參與假日乙級證照班，不斷學習打版、車縫，更被學校選派隔年參加全國技能競賽選手。

兵姿怡提到，為了參加比賽，她利用暑假、課餘時間持續練習，以及過去競賽失誤中訓練的冷靜沉著和抗壓性，從分區到全國技能競賽都獲得第一名，也拿下國際技能競賽備取國手資格。談到比賽，兵姿怡表示，當時的題目頗有難度，讓她感到很緊張，花了超過10小時才完成作品，能獲獎讓她喜極而泣。而去年赴馬來西亞參加國際賽，亦在國際競賽舞台上拿到好成績。

目前大四的兵姿怡在中華民國紡織業拓展會實習，她期望，能將專業應用於產業實務中，一步一步築夢踏實，朝考取女裝甲級證照和服裝設計師目標邁進。對還在徬徨未來方向的國高中生，她建議，選擇自己的興趣並堅持下去，技職教育會帶來無限可能，也會在路途中遇到貴人，給予鼓勵和指導，開拓更寬廣的人生舞台。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬指出，技職教育最大的價值在於能夠讓學生「學以致用」，技職教育的特色之一，在於「興趣出發」到「專業落實」，鼓勵徬徨未來方向的國高中生，讓興趣結合技職體系的完整訓練，便能發揮最大效益，讓學生成為在專業領域中菁英人才。

