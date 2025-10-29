新北大巨蛋第二階段選址 侯友宜估明年6月底前淡水、樹林二選一

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市政府日前公布新北大巨蛋第二階段選址結果，將以「樹林機五」、「淡海二期」為優先評估基地。市議員卓冠廷今（29）日在市政總質詢詢問後續期程規劃，市府何時會做出最終決定？市長侯友宜說，現正請專業顧問公司做細部評估，他預估明年上半就這2個地點把細項都評估好，臚列雙邊優缺點後，會基於專業意見做出最終決定，評估也包括興建將採市府自建或BOT等。卓冠廷進一步追問是否明年6月底前最終決定？侯友宜說，「我會做決定。」

卓冠廷指出，樹林、板橋區一橋之隔，樹林卻是發展停滯，肯定市府願意投資樹林發展，詢問樹林機五的優勢為何？他也提醒，新北大巨蛋除了規劃商場等等，也要考量好綠地、停車場等，「一定比例的公園綠地很重要」，方才能與台北大巨蛋有差異。

請繼續往下閱讀...

侯友宜指出，機五腹地夠大，具有鄰近捷運板南線、樹林車站等交通優勢，且土地都市計劃變更，市府可全權主導；新北大巨蛋不是「台北那個局限性的巨蛋」，新北要做「運動園區的巨蛋」，還要規劃遊樂設施、商場等等。

卓冠廷詢問後續選址與新建規劃期程，侯說，本月已經找到顧問公司，現正做細部評估，他預估上半年把樹林、淡水選址的雙邊優缺公平做好評估，基於專家學者意見、缺點是否可改善等等因素進行二選一，明年下半進一步開始排列都計變更等相關期程；侯友宜也強調，目前選址都還未定，淡水也有淡水的優勢。

卓冠廷又問，市府要採自建或是BOT？提醒評估過程要公開透明，供大眾意見參與。侯友宜表示會盡量讓大眾了解，興建方式也是評估的一項。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法