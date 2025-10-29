台灣只是中繼站？他返台見國際旅客都轉機日本 網猜背後原因

網友發文指出，從歐洲返台時發現，機上不少外國旅客，抵達桃園機場後幾乎全數轉機日本，讓他感嘆「台灣根本只是個中繼站」，示意圖。（資料照）

台灣觀光困境再度引起討論。網友發文指出，自己從歐洲返台時發現，機上雖有不少外國旅客，但抵達桃園機場後幾乎全數轉機前往日本，讓他感嘆「台灣根本只是個中繼站」。貼文曝光後，引發網友熱議。

網友今日在PTT以「從機場看國旅真的慘」為題發文說，搭乘返台班機時，機上約有五分之一為歐洲旅客，但抵達桃園機場等待行李時，現場卻只看到不到五位外國人；他猜測，其餘旅客疑似皆轉機前往日本。他也透露，出發前在候機室時，也看到不少歐洲旅客手中拿著日本伴手禮，他不禁感嘆「台灣根本只是個中繼站，有夠慘」。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，許多網友感嘆台灣觀光競爭力低落，「貴死誰要來，東南亞的風景，歐洲的物價」、「要歷史古蹟沒歷史古蹟，要人文沒人文」、「千篇一律的夜市，醜陋街景、物價又高，誰會想來台灣觀光」、「台灣的交通和住宿環境就完全不適合旅遊，一整個爛」、「從交通到住宿，還有到處禁止，到底還有哪裡好玩」、「要品質有日本，要便宜有泰國」。

但也有不少人認為，「台灣本來就不是什麼觀光勝地，要那麼多遊客幹嘛」、「日本是亞洲大哥，中華民國要怎麼跟日本比？」、「基本條件就是日本國土大台灣十倍，玩的地方本來就多，人文條件就是旅遊安全性高，且文化蘊涵也多」、「外國人本來就不太來台灣，有也多半是情感取向」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法