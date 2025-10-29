湖水全數傾瀉而下！燕子口堰塞湖壩體幾乎沖毀 立霧溪下游無災情

太魯閣燕子口堰塞湖今午潰決，潰決時水流量最大時。（林保署花蓮分署提供）

太魯閣燕子口堰塞湖本月17日出現，23日開始進行壩體降挖與引流的減災作業，今天中午約11點半發現溢流水量逐漸增大發出緊急通報，堰塞湖不到一個小時潰決，在中午過後消失，林業及自然保育署指出，至11點40，堰塞湖壩體已幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉而下，但因為防範得宜，立霧溪下游人員與設施均安。

林業及自然保育署指出，花蓮及宜蘭分署與施工團隊今（29）日上午持續進行燕子口堰塞湖壩體降挖與引流作業，約上午11點25分，現場人員發現溢流水量逐漸增大，林業保育署花蓮分署立即發布通報單及CBS簡訊，通知東部電廠人員撤離與下游河道淨空，並請秀林鄉公所通知低窪處居民疏散，也通報鐵公路單位戒備。

林業保育署花蓮分署指出，現場人員立即安全撤離，其後壩體開始出現沖刷跡象；11點半，沖刷情形加劇，壩體逐步潰散；11點40分，壩體幾乎已完全沖毀，堰塞湖絕大多數水體已傾瀉入立霧溪下游。根據成大團隊監測顯示，下游最大洪峰約出現在11時50分，錦文橋橋墩水位約上升2公尺。洪峰過後，立霧溪下游並無災情發生。

林業保育署花蓮分署指出，目前原本堰塞湖水位已下降至原河道水位，雖有少量壩體殘存土石分布於河道，形成少量蓄水區域，但對下游已無致災風險。將與成大防災研究中心持續監測堰塞湖殘存壩體與河道變化，評估安全情況。目前立霧溪水量已逐步穩定，工作人員正進行解除警戒前的安全檢視，確認無虞後，將發布解除警戒通知，提醒民眾在警戒解除前仍勿進入河道。

對於燕子口堰塞湖危機能圓滿拆彈，林業保育署感謝該署宜蘭分署與花蓮分署同仁不眠不休，協力無間；也特別感謝負責施工的晶富營造現場負責人黃國寶先生與工作團隊，秉持高度專業與豐富經驗，用認真負責的態度，終能以最少的經費與時間解除堰塞湖風險。

