機捷A14工程滲漏水排除 與桃機三航廈拚2027同步啟用

桃園機場捷運線A14新建站體至月台層連通道牆面切割作業。（圖由交通部提供）

桃園機場捷運線A14站工程爆出廠商間糾紛，工地嚴重滲水，內部積水有如漂漂河。交通部說明，今年邀集3次相關單位現勘，2個月前已經解決，交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君及桃機公司董事長楊偉甫9月也前往視察，確認已無滲漏及積水問題。

交通部表示，桃園機捷興建時，就先建造A14站的4個月台，並在桃機T3下方B3層場址預留未來興建A14車站的空間，待T3興建計畫獲行政院核定通過後，委託桃機公司併同T3計畫工程一起興建；A14車站的滲漏水，是因為A14站月台、隧道及T3下構工程先後興建，新舊工程產生介面差異而致。

請繼續往下閱讀...

交通部說明，陳世凱先前已指示桃機公司及鐵道局共同解決問題，今年6月起採取「近灌遠排」方式，在A14的B3層內採化學藥劑灌漿止漏，T3區域周邊打設多處點井抽水以降低地下水位，已顯現相當成效，地下水無法進入B3層內，該區域已不再湧水，廠商可正常施工。

交通部指出，今年9月19日，陳世凱、楊正君、楊偉甫前往施工現場，確認積水排除情形。至於廠商間的糾紛，屬於民間商業糾紛，雙方因合約紛爭無法解決而相互指控；主包商宏昇公司已將隆銘公司未完成的工作陸續洽其他分包商簽約承接，經評估不會影響工程品質，鐵道局持續以2027年底A14車站與T3航廈同時啟用為目標督辦工程進度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法