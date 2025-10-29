燕子口堰塞湖今午潰決 中橫天祥至太魯閣傍晚5點開放通行

燕子口堰塞湖今天中午潰流，壩體以及堰塞湖幾乎消失，最新空拍畫面曝光。（民眾提供）

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖從23日開始進行壩體降挖減災工程，今天中午約11點30左右出現潰決的情形，目前空拍上游已無堰塞湖，公路局東區養護工程分局今午新聞稿指出，中橫公路台8線天祥至太魯閣路段預估今（29）日17:00開放通行，車輛放行完畢後，隨即恢復台8線中橫公路東段原有管制措施夜間道路封閉。

公路局東區養護工程分局指出，17日太魯閣燕子口邊坡崩塌阻塞立霧溪河道形成堰塞湖，中橫公路台8線175.5k靳珩隧道遭溢淹，今（29）日上午堰塞湖經引流後壩體如預期潰散，堰塞湖湖水下降後隨即消失，台8線175到176k路段（含靳珩隧道及魯丹橋）已無溢淹情形。

請繼續往下閱讀...

公路局東工分局指出，太魯閣工務段下午在確認立霧溪水位降低無安全疑慮後，派遣搶修人員、機械共同前往現場，展開設施巡檢及路面淤泥清除與清洗作業，預估今（29）日17時開放通行，太魯閣工務段搶修團隊提醒用路人，行經災害路段仍需小心行駛、注意安全。

公路局太魯閣工務段指出，今天傍晚5點車輛放行完畢後，隨即恢復台8線中橫公路東段原有管制措施，以及中橫公路東段天祥到太魯閣路段，每日白天有5個時段放行，於6時30分至17時30分之間，採06:30~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05、17:00~17:30等5次放行；關原至太魯閣路段進行夜間封閉，每日晚間18點30至隔日6點，道路夜間封閉。

公路局籲請用路人，山區道路地震、颱風過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

