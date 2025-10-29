為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄林園紅樹林嘉年華會將登場 盡收秋季限定美景

    2025/10/29 15:20 記者洪臣宏／高雄報導
    漁民架設V型網準備追逐「海上白金」。（記者洪臣宏攝）

    漁民架設V型網準備追逐「海上白金」。（記者洪臣宏攝）

    高雄市林園紅樹林生態區一整排台灣欒樹盛開，「五色欒華」風華正茂，高屏溪畔甜根子草迎風搖曳，如皚皚白雪，漁民正架設鰻苗V型定置網，為追逐「海上白金」磨拳擦掌，林園紅樹林保育學會將舉辦1場生態保育嘉年華會，邀請民眾與當地限定秋季景色相遇。

    人工復育的林園紅樹林生態區位於高屏溪林園段，為1處戶外生態教室，莫拉克風災沖毀了約9成灘地，當地生態保育團體仍持續復育，期能回復往日榮光。林園紅樹林保育學會與輔英科大合辦的「生態保育環境永續嘉年華會」於11月9日登場，特別的是，這次因故延遲日期，意外與當地特有秋天景致不期而遇。

    學會理事長蘇文華表示，九月雪般的甜根子芒花雖然快要過期，仍從雙園大橋俯視仍可觀賞到白色花海，現在最耀眼的主角便是高灘地上的台灣欒樹。他說，欒樹的色彩變化如同一場季節的魔術，先是細小明亮的黃花在枝頭綻放，黃花結成嫩綠的小果，再逐漸轉為淺黃、淡綠的果實，最後整串變化成鮮艷奪目的紅色蒴果，不同階段的色彩常常同時出現在一棵樹上，再加上翠綠與秋黃交錯的樹葉，因而有「五色欒華」的美稱。

    台灣的鰻苗捕撈季節是每年11月至隔年2月底，漁民已在河道上架設好V型定置網，準備捕撈「海上白金」。

    蘇文華說，嘉年華會上有認識紅樹林、倒立水母、海洋貝類、花草遊戲等闖關遊戲，親子還可以DIY種子吊飾，歡迎來場生態旅行。

    生態區台灣欒樹盛開。（記者洪臣宏攝）

    生態區台灣欒樹盛開。（記者洪臣宏攝）

    林園紅樹林生態區為一處戶外生態教室。（記者洪臣宏攝）

    林園紅樹林生態區為一處戶外生態教室。（記者洪臣宏攝）

