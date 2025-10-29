台中豬瘟養豬場未找特約獸醫診斷 紀又銘曝原因

梧棲洽興養豬場爆發非洲豬瘟。（記者張軒哲攝）

台中市洽興養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘被檢方約談，還被依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰，他今天在臉書發長文感嘆，他問豬場陳姓老農，「這次這麼重大的死亡率為什麼不找我？」老農回答「你不賣藥，來了又不收錢，怎麼好意思麻煩你！」；經此事件情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約。

紀又銘說，自己是台中人，他屏東科大畢業後，一度在屏東經營養豬業，受到口蹄疫重創，完全結束南部的養豬業，回台中家鄉開動物醫院。

紀又銘在臉書指出，「豬瘟口蹄疫撲滅計畫，他又是唯一在台中縣通過農委會特約獸醫師訓練，具有畜牧場飼養及防疫經驗人員。所以防治所懇託他一定要協助幫忙，縣市合併台中市首重動保寵物，經濟動物的資源逐漸消失，特約獸醫師在台中市早已流於應付法規的一個職銜。」

他說經濟動物現下只要是獸醫師身分都可簽訂特約獸醫師，不須具備畜牧場的專業。農戶本身根本不會寄望有問題時這類獸醫師幫得上忙。每年3600元的合約費用，這類獸醫師還可以削價競爭收個2000，前提只是掛名！

這些年來自己陪著養豬戶打疫苗、宣導、一直到拔針、到非疫區，認真做好第一線獸醫人員的本分，都當做是功德奉獻給媽祖。他僅剩的8間畜牧場，20多年來不離不棄，這次在不知情的情況下違反獸醫師法第7條跨區簽約規定，自己吞了，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師。

