立霧溪燕子口堰塞湖今午潰決 40分鐘水位劇降18公尺

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖從23日開始進行壩體降挖減災工程，今天中午約11點30左右出現潰決的情形，水流流量瞬間增加，農業部林業及自然保育署花蓮分署指出，根據目前的監測顯示，堰塞湖的水位從早上10時30分的水位，一直到11時30分潰決到12時10分，40分鐘內下降約18公尺，目前持續觀察監測當中，現場的施工人員都安全無虞。

林保署再次提醒民眾，立霧溪下游至出海口河段仍屬危險區域，請民眾切勿靠近或進入河床活動，沿岸公共設施與橋梁單位也請提高警覺，配合現場人員指示，共同確保安全。花蓮分署副分署長朱懿千說，立霧溪燕子口堰塞湖今天上午11時30分出現潰決情形，現場水流量瞬間增加，立即發布通報單及CBS（災防告警細胞廣播服務）簡訊，通知各單位警戒。

監測顯示，燕子口堰塞湖水位從潰決到12時10分，40分鐘內下降約18公尺，林保署花蓮分署指出，目前持續觀察監測當中，現場的施工人員都安全無虞，後續的現場狀況，在安全無虞的情況下，花蓮分署會與成大、防災中心，還有施工單位密切合作，依照天候還有現場的狀況，滾動式調整施工的作業。

從立霧溪堰塞湖監控面板監測數字顯示，燕子口堰塞湖水位今天上午11點半為266公尺，11點40以後每10分鐘回報的數據依據為264公尺、258公尺、250公尺、247公尺，從潰決到12時10分，40分鐘內下降約18公尺；監測數據落差最大值出現在11點50到12點間，下游立霧溪錦文橋也在12點25分觀測到最大水流量。

監測顯示，燕子口堰塞湖水位從潰決到12時10分，40分鐘內下降約18公尺。（翻攝立霧溪堰塞湖監控面板）

