導航找不到！安定區緊鄰南科有路沒名 南市：公所將協助申請

台南市安定區緊鄰南科，近來不少外地人口移入，但道路卻沒有路名，連導航也找不到。南市議員陳碧玉今天質詢表示，安定區除了與南科連結的直加弄大道及安定東路2條新道路外，其他道路都沒有路名，只有里名，造訪的市民及訪客經常找不到，相當困擾，也影響地方發展，她要求市府應儘速設法解決。

南市民政局表示，除了安定多數道路沒命名為，台南市目前沒有道路命名的行政區計有後壁、將軍、北門、大內、左鎮、南化、龍崎等7區，大都為尚未都市計劃區域，門牌以地名順其自然環境編定。

民政局表示，目前地名要改以道路名稱命名屬「道路更名」，依據「南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點」改名程序，須取得道路兩旁設籍住戶戶長1/5以上連署、並取得道路兩旁設籍住戶2/3以上的戶長書面同意辦理。但地方民眾多數不願變更，讓門牌整編作業難以推動。

陳碧玉今表示，安定區道路沒有路名，很多市民或訪客都找不到路，即使用導航也沒有用，她跑攤時也經常找不到路，門牌也沒依順序排列，有的門牌號碼只差1號，距離卻相距100公尺，外地訪客及市民常找不到路，十分困擾。

民政局表示，因道路更名涉及後續門牌整編，道路設籍住戶各項公、私證件表單更換，影響民眾權益甚鉅，居民普遍不願更名，市府也應尊重當地民眾使用習慣，但本案若有道路未命名的市民，有強烈意願辦理道路命名，將請當地公所與里長，協助取得地方民意多數人的認同，依法規以提出申請。

