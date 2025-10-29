台灣出現非洲豬瘟漏口發布禁豬令 意外讓澎湖養殖海鱺熱銷全台

非洲豬瘟禁豬令，澎湖養殖海鱺熱銷全台。（記者劉禹慶攝）

台灣爆發非洲豬瘟缺口，全國下達禁豬令，禁止豬隻移動買賣，民眾也對食用豬肉安全心存疑慮，卻意外造成澎湖養殖海鱺熱銷，近日每日由龍門港海運至嘉義布袋港，出現大批養殖海鱺，讓養殖業者笑容滿面，一場天災人禍改變國人飲食習慣。

根據了解，受到非洲豬瘟影響，許多民眾改吃海鱺魚，另外近期海巡署擴大臨檢，從中國海運走私來台的肉品及魚類，才會讓澎湖海鱺近期熱銷台灣，原本海鱺是年節旺銷食品，一時間突然成為搶手貨，讓養殖業者相當意外 但也十分驚喜，雖然搶著出貨感覺異常忙碌，但興奮之情都寫在臉上。

但部分養殖業者憂心忡忡表示，雖然海鱺銷售量大增，卻恐因此成為宵小覬覦目標，日前已經傳來西嶼池東海鱺養殖箱網遭竊，損失10餘萬元，

如今銷售需求大增，馬公菜園、西嶼等海鱺養殖區，恐成為宵小進一步下手偷竊對象，畢竟市場有需求，可能引來宵小覬覦。

澎湖海域天然純淨無污染，適合發展箱網養殖，海鱺本身擁有豐富的蛋白質、DHA、EPA，經由研究調製的飼料餵養後，澎湖養殖的海鱺還有潤口的油脂分布，吃起來爽脆又鮮甜，成為生魚片的新寵，更被某些老饕們譽為最強的生魚片呢！因此在非洲豬瘟警戒期，成為豬肉的代用食品，廣受消費者喜愛。

近日非洲豬瘟警戒期，意外造成澎湖海鱺熱銷台灣。（記者劉禹慶攝）

