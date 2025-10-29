為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣出現非洲豬瘟漏口發布禁豬令 意外讓澎湖養殖海鱺熱銷全台

    2025/10/29 14:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    非洲豬瘟禁豬令，澎湖養殖海鱺熱銷全台。（記者劉禹慶攝）

    非洲豬瘟禁豬令，澎湖養殖海鱺熱銷全台。（記者劉禹慶攝）

    台灣爆發非洲豬瘟缺口，全國下達禁豬令，禁止豬隻移動買賣，民眾也對食用豬肉安全心存疑慮，卻意外造成澎湖養殖海鱺熱銷，近日每日由龍門港海運至嘉義布袋港，出現大批養殖海鱺，讓養殖業者笑容滿面，一場天災人禍改變國人飲食習慣。

    根據了解，受到非洲豬瘟影響，許多民眾改吃海鱺魚，另外近期海巡署擴大臨檢，從中國海運走私來台的肉品及魚類，才會讓澎湖海鱺近期熱銷台灣，原本海鱺是年節旺銷食品，一時間突然成為搶手貨，讓養殖業者相當意外 但也十分驚喜，雖然搶著出貨感覺異常忙碌，但興奮之情都寫在臉上。

    但部分養殖業者憂心忡忡表示，雖然海鱺銷售量大增，卻恐因此成為宵小覬覦目標，日前已經傳來西嶼池東海鱺養殖箱網遭竊，損失10餘萬元，

    如今銷售需求大增，馬公菜園、西嶼等海鱺養殖區，恐成為宵小進一步下手偷竊對象，畢竟市場有需求，可能引來宵小覬覦。

    澎湖海域天然純淨無污染，適合發展箱網養殖，海鱺本身擁有豐富的蛋白質、DHA、EPA，經由研究調製的飼料餵養後，澎湖養殖的海鱺還有潤口的油脂分布，吃起來爽脆又鮮甜，成為生魚片的新寵，更被某些老饕們譽為最強的生魚片呢！因此在非洲豬瘟警戒期，成為豬肉的代用食品，廣受消費者喜愛。

    近日非洲豬瘟警戒期，意外造成澎湖海鱺熱銷台灣。（記者劉禹慶攝）

    近日非洲豬瘟警戒期，意外造成澎湖海鱺熱銷台灣。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播