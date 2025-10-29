台北敬老愛心卡升級！補助點數加120點 明年7月實施

台北市政府社會局今（29）日表示，將從2026年7月起，敬老愛心卡升級，點數由480點加碼至600點，預計有70萬名長者及身心障礙者受惠。（資料照）

台北市政府社會局今（29）日表示，將從2026年7月起，敬老愛心卡升級，點數由480點加碼至600點，預計有70萬名長者及身心障礙者受惠。社會局說明，日前宣布2026年起2月1日起，敬老愛心計程車的單趟補助點數，從原65點提高至85點，期待長輩能增加使用，為因應使用範圍擴大，每月補助點數也將由480點加碼至600點。

社會局表示，台北市老人人口114年9月底止已達58萬3,807人，佔總人口23.06%，目前老人人口比例為全國最高，為了鼓勵長者多外出活動，同時有效運用敬老卡點數，北市率全台各縣市之先，陸續開放台鐵擴大站點且提高補助，增加桃園機場捷運、輕軌、100多條國道客運路線及場館。

日前更宣布自115年2月1日起，將搭乘敬老愛心計程車的單趟補助點數，自原65點提高至85點，期待長輩能增加使用，快樂出行。目前敬老卡點數可以在12項交通運具及66處場館使用，使用範圍為全國之最，為因應使用範圍擴大，每月補助點數也將由480點加碼至600點。

社會局表示，今年1月1日起，北市敬老卡點數可以扣抵本市七處市立聯合醫院門診掛號費，但對象僅限本市中低收入戶及領有本市中低收入老人生活津貼的長者。社會局長姚淑文表示，市府向來積極關心及推動長者福利，且市議會多名議員從上會期到本會期持續爭取擴大受益範圍至一般長者；經實施約一年，觀察長者使用狀況，也審慎評估長者使用需求及財政永續精神，為了讓更多長者受惠，預計自115年1月起，將對象擴及到一般長者，同時也將增加聯合醫院院外門診14處，共計21處門診可接受刷卡扣點50點。

另外，隨著天氣逐漸轉涼，泡溫泉也成為長輩休養生息、強身健體的重要選擇，更能促進血液循環舒緩疲勞，社會局刻正洽談台北市的合法溫泉業者，目標在今年冬天能夠順利成行，目前先以大眾池配合的業者為第一波試辦，希望有機會將溫泉場館納入用敬老卡扣抵點數的文康休閒場館，讓長者感受溫泉療癒，更能促進地方產業，與在地溫泉業者一起創造雙贏。

