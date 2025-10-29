新社花海節11月8日開展 百萬株花卉、超過百種玫瑰爽當花仙子

新社花海節將於11月8日到30日舉行，種苗場場長張定霖表示，今年將會有超過百萬株的花卉。（記者楊媛婷攝）

台中新社花海節將於11月8日開始舉行，農業部種苗改良場今（29日）表示，今年將展出超過1百種的玫瑰，還會有超美的花海大地畫布，其中有6萬株一串紅、千日紅與多樣草花，還有波斯菊、百日草等景觀作物，適合情侶、家庭一同出遊。

新社花海節將於11月8日到11月30日在台中新社舉行，種苗場場長張定霖表示，今年的場區面積達39.5公頃，將有超過百萬株的花卉，還展出超過百種的玫瑰花品項，相比去年有3個颱風，今年花海節較未受到颱風影響，花況良好，還打造高達12.5公頃的超大花海大地畫布，草花數量超過4萬株，都超過過去的紀錄，超好打卡超好拍。

請繼續往下閱讀...

張定霖表示，花海節已經進入第18屆，民眾到訪不僅賞花，當地還有許多當季的農特產品，如香菇、橘子、甜柿等都是時令美味，農村水保署也在花海節用俠客風打造特色展場，林保署也在花海節展出中台灣的各種森林訪客，還有各種台灣特有種造型的可愛玩偶。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法