立霧溪堰塞湖潰流、徐榛蔚在台北拜拜？ 縣府這樣回應了

立霧溪堰塞湖早上潰流，花蓮縣長徐榛蔚上午到台北松山慈祐宮拜拜。（花蓮縣府提供）

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖今天中午前壩體下刷，大水突然破堤往下衝，造成立霧溪下游水位抬高、秀林鄉緊急撤離下游民樂部落居民。不過在堰塞湖潰流同時間，縣長徐榛蔚放下災區人跑到台北市拜拜，還與市長蔣萬安、立委王鴻薇、市議員秦慧珠等國民黨政治人物同框合照！縣府則回應表示，因為松山慈祐宮等宗教團體送花蓮超過1千台電冰箱，縣長特地北上致謝。

今天上午立霧溪堰塞湖潰流同一時間，縣長徐榛蔚又再一次把花蓮放空城，繼上週六卓榮泰、季連成視察花蓮災區，徐榛蔚去台北城隍廟拜拜，今天則是到台北慈祐宮拜拜，被外界批「不問蒼生問鬼神」，台灣青年世代共好協會理事長張育萌諷刺，徐榛蔚還真是「有始有終」，從洪災發生前在韓國，現在災民在忙重建還跑到台北拜拜？

對此縣府回應了，縣府表示，縣長徐榛蔚今天早上北上，參加北市松山慈祐宮捐贈電冰箱1120臺捐贈儀式，台北市長蔣萬安、立法委員王鴻薇也到場見證，縣長徐榛蔚特地親自代表災民受贈，主要是感謝各界善心以實際行種幫助、協助花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖的災民重建生活，讓鄉親深感溫暖與希望。

縣府表示，松山慈祐宮去年0403地震後，捐1000萬元給花蓮縣府捐款專戶，今年針對馬太鞍溪洪災造成民眾家戶電器受損，慈祐宮董事長陳玉峰一行人上月28日就到災區實地關懷後，決定捐1000台冰箱，加上慈祐宮師姐林秋慧女士以個人名義捐贈120台電冰箱，是希望讓災民能夠盡早恢復正常生活。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日溢流在下游發生嚴重災情，共有19死5失蹤，立霧溪的燕子口堰塞湖則因啟動降挖，加上集水區昨天下午降雨，造成壩體溢流加大、隨時可能潰決，降挖後水位在50分鐘內下降9公分，林保署花蓮分署昨天下午就發布緊急通報單、手機簡訊，呼籲下游淨空；結果今天接近中午時間，立霧溪堰塞湖壩體進一步被沖刷破壞，大水在半小時內迅速下降20公尺，造成下游水位暴漲，秀林鄉民樂社區也緊急撤離。

花蓮立霧溪的燕子口堰塞湖在今天接近中午前潰流。（林保署花蓮分署提供）

立霧溪堰塞湖早上潰流，花蓮縣長徐榛蔚上午到台北松山慈祐宮，接受廟方捐贈1120台冰箱，包括國民黨台北市長蔣萬安、立委王鴻薇及市議員秦慧珠都到場。（花蓮縣府提供）

