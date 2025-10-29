高雄書展變身超好玩嘉年華 手作、樂高打造閱讀新風貌

高雄城市書展今年最吸睛的亮點之一，就是與全球知名品牌樂高攜手推出「2025 Build To Give樂高愛心步步拼」企書。（台灣樂高貿易股份有限公司提供。）

2025高雄城市書展將於11月15日至30日登場，高雄市立圖書館總館一樓「港灣書市」集結超過百家出版社與書店，週末更變身「草埔頂ê集市」，現場不只好買、好吃、好拍，還能輕鬆學台語。

高市文化局長王文翠表示，高雄城市書展今年最吸睛的亮點之一，就是與全球知名品牌樂高攜手推出「2025 Build To Give樂高愛心步步拼」企劃，邀請偏鄉學童與親子家庭化身樂高冒險家，在「拼出夢想」、「拼出禮物」、「拼出家人時光」、「拼出愛」四大主題中闖關挑戰、自由創作，把愛心與創意一起拼出來。

高市圖館長李金鴦表示，今年書展不僅帶來閱讀的多元體驗，更結合藝術與生活美學。高市圖特別邀請多位藝術家、手作職人及心理桌遊開發團隊，設置12個不同內容的體驗攤位，從攝影小誌、木作、陶瓷串珠、紙線編織到再生石泥手作與沉浸式桌遊，讓讀者發現更多閱讀的延伸與創意。

高雄市立圖書館表示，書市歡迎使用文化幣，鼓勵民眾以文化幣支持喜愛的出版社與書店，並同步推出「港町選書」活動，並化身「草埔頂ê集市」，配合文化部「培育台語家庭計畫」，推出台語集點活動與「台語特色市集」，攤位滿佈趣味十足的台語店招，如「食美國割包」、「飲牛奶茶」、「食煙腸」等，讓人邊逛邊學、笑聲不斷。

