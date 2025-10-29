為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄書展變身超好玩嘉年華 手作、樂高打造閱讀新風貌

    2025/10/29 14:43 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄城市書展今年最吸睛的亮點之一，就是與全球知名品牌樂高攜手推出「2025 Build To Give樂高愛心步步拼」企書。（台灣樂高貿易股份有限公司提供。）

    高雄城市書展今年最吸睛的亮點之一，就是與全球知名品牌樂高攜手推出「2025 Build To Give樂高愛心步步拼」企書。（台灣樂高貿易股份有限公司提供。）

    2025高雄城市書展將於11月15日至30日登場，高雄市立圖書館總館一樓「港灣書市」集結超過百家出版社與書店，週末更變身「草埔頂ê集市」，現場不只好買、好吃、好拍，還能輕鬆學台語。

    高市文化局長王文翠表示，高雄城市書展今年最吸睛的亮點之一，就是與全球知名品牌樂高攜手推出「2025 Build To Give樂高愛心步步拼」企劃，邀請偏鄉學童與親子家庭化身樂高冒險家，在「拼出夢想」、「拼出禮物」、「拼出家人時光」、「拼出愛」四大主題中闖關挑戰、自由創作，把愛心與創意一起拼出來。

    高市圖館長李金鴦表示，今年書展不僅帶來閱讀的多元體驗，更結合藝術與生活美學。高市圖特別邀請多位藝術家、手作職人及心理桌遊開發團隊，設置12個不同內容的體驗攤位，從攝影小誌、木作、陶瓷串珠、紙線編織到再生石泥手作與沉浸式桌遊，讓讀者發現更多閱讀的延伸與創意。

    高雄市立圖書館表示，書市歡迎使用文化幣，鼓勵民眾以文化幣支持喜愛的出版社與書店，並同步推出「港町選書」活動，並化身「草埔頂ê集市」，配合文化部「培育台語家庭計畫」，推出台語集點活動與「台語特色市集」，攤位滿佈趣味十足的台語店招，如「食美國割包」、「飲牛奶茶」、「食煙腸」等，讓人邊逛邊學、笑聲不斷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播