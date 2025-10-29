為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    經濟動物利潤微薄 畜牧場獸醫情義相挺「做功德」

    2025/10/29 15:35 記者張軒哲／台中報導
    台中市梧棲洽興養豬場爆發非洲豬瘟疫情。（記者張軒哲攝）

    台中市梧棲洽興養豬場爆發非洲豬瘟疫情。（記者張軒哲攝）

    台中市爆發非洲豬瘟，引發國人關注，「獸醫師」話題延燒多日，台中市獸醫界感嘆，豬、牛、雞、鴨等畜產業，經濟動物獸醫師逐年減少，多數是退休的資深獸醫師情義相挺，台中市診斷豬隻獸醫師研判不到十人。

    台中市海線地區一名開業獸醫師表示，獸醫界普遍了解，經濟動物利潤不高，台灣飼養寵物人口增加，坊間獸醫師多數是診斷貓狗等寵物，並提供周邊商品服務，貓狗利潤較高。

    清水地區一名甫退休的獸醫師指出，診斷豬隻的獸醫師，幾乎都是公職獸醫師，例如農村偏鄉有畜牧業的公所，會配置獸醫師，或是動保處的獸醫師負責，但小型養豬場如果豬隻生病，多數是自行向藥商買藥打針，除非是爆發疫情或豬隻大量死亡，才會主動通報相關單位。

    此次遭捲入非洲豬瘟事件的梧棲洽興養豬場「特約獸醫師」紀又銘表示，自己此次並未到過養豬場診斷，堪稱無妄之災，養豬場等經濟動物利潤不高，多數是資深獸醫師被農戶請託，持續看診，例如目前台中市神岡跟豐原地區的畜牧場特約獸醫師，是以前動保處退休的獸醫師擔任，他們都上了年紀，多數因為情義，持續協助農民。

