「台灣省首店」風波延燒！ 肉肉大米遭改名「以日本為靈感的中國餐廳」

主打日式漢堡排的連鎖品牌「肉肉大米」本月15日才在台北新光三越信義A11開幕，卻因中國社群平台「小紅書」的貼文引爆政治風波。該平台帳號以「台灣省首店」為題宣傳開幕，並寫下「寶子們，台灣省店已經開業啦！」，引起大批台灣網友憤怒撻伐，不僅掀起一波「拒吃潮」，Google地圖還被改名加上「一個以日本為靈感的中國餐廳」。

一名網友今（29）日在「Threads」發文指出，該店在Google地圖上被改名為「肉肉大米 一個以日本為靈感的中國餐廳」，不禁笑稱「我要笑死 誰這麼有創意」。其他網友則留言「幫高調、吃別家、別吃這家」、「呵呵評分洗回4.9，還是改變不了他消費台灣的行為」、「台灣官方其後的聲明中，承認中國及台灣業務『皆由日本方直營』，即日本總公司間接認同台灣省，台灣一方只能嘗試自行撇清關係。按：肉肉大米是日本物語公司在中國先行獨家直營的品牌。」

「肉肉大米」小紅書帳號日前以「台灣省首店開業」、「寶子們，台灣省店已經開業啦！台灣的小夥伴可以衝啦！」發文為信義A11門市進行宣傳，隨即引發台灣網友炎上與強烈反彈，紛紛湧入Google留下1星負評，甚至到店家與新光三越的社群留言抗議。

隨著輿論升溫，「肉肉大米」已於27日緊急在官方IG發出聲明，澄清品牌母公司為日本株式會社物語Corporation，與中國的事業體系為「完全獨立直營公司」，雙方各自負責營運與品牌管理。聲明指出，小紅書帳號使用的措辭「不代表台灣團隊立場」，亦非本品牌在台灣的任何政治或文化表態，並已向日本母公司反映，要求強化跨市場內容審核機制，以「確保尊重台灣市場主體性」。

不過，這份聲明仍難平眾怒，許多網友揚言抵制、拒吃，強調「台灣公司道歉幹嘛？真有種的話就叫中國公司在小紅書發道歉聲明稿」、「請日本母公司要求中國對方刪文吧」、「大米中國詞，不用假裝是台灣公司，掰掰」。

