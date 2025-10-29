光復洪災重創百年古剎保安寺 台師大團隊投入災後文物搶救

文物志工團隊為神像進行細部清潔與加固。（台灣文物保存協會提供）

花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，區域內百年古剎保安寺滿佈泥濘，寺內珍藏百餘年的文物飽受泥水浸蝕，台師大美術館文物保存維護研究發展中心參與文資維護工作，提供技術支援、協助災後文物檢測、修復與保存作業，並與台灣文物保存協會及各團隊攜手推動修護認養行動，展現台灣文化保存領域的跨界合作與社會責任。

保安創建於清光緒年間（1877年），是當地歷史最悠久的信仰中心之一。廟內供奉的佛祖神像、神轎、牌匾及祭器，皆為見證東部社會發展與工藝傳承的重要文物。然而洪流侵襲使寺內建物與文物皆受到嚴重損害，許多木雕構件、書畫與神像因長時間浸水，產生裂痕、剝落與霉變，亟需專業團隊進行搶救與修復。

請繼續往下閱讀...

災後，在台灣文物保存協會理事長，同時也是台師大文保中心主任張元鳳號召下，啟動緊急搶救機制，成立「保安寺文物志工小隊」。台師大美術館文保中心也積極響應，協助執行災後文物診斷、保存建議、修護規劃與實際修護作業，盼藉台師大的研究能量與修護經驗，讓承載地方信仰的文物能被安全延續，也讓學生與研究人員在真實案例中，深化專業實作與社會關懷。

此次行動獲得專業修護單位與多所大學共同支援，包括文化部文化資產保存研究中心、台灣藝術大學、正修科技大學、國立科學工藝博物館、橙昕創藝文保有限公司等。另雲林科技大學、台南藝術大學也已表達意願，認養部分文物修護任務，並持續投入專業力量。透過政府、大學與民間修護室的合作網絡，形成全台文化保存能量的串聯與共學平台。

張元鳳表示，當地除了保安寺之外，還有很多需要關心的文物與災民的生活記憶物，像照片、原住民文物、染織品、史料等，數量龐大」。目前各大學的投入雖然展現了學術界對文化永續的承諾，也讓修護專業走出校園，但若要確實連結災區需求，就需要更多單位主動投入。

台師大校長吳正己指出，盼學校參與不僅能協助保安寺重建文化記憶，更能啟發更多人理解修護工作的價值，讓這份信仰與美學的精神能永續傳承。台師大美術館與文保中心將持續與文物保存協會保持合作，推進「保安寺文物修護認養計畫」，並與全台修護教育機構共同建立長期協作機制，讓文化保存能量在學界、民間與地方之間持續流動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法