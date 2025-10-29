新店錦秀社區邊坡穩定 19人今可返家

新北市工務局連日搶修，加強邊坡護欄及導水。（圖由新北市工務局提供）

新北市新店區錦秀、碧瑤社區間坍塌的擋土牆，因昨天清晨雨勢加大，造成邊坡雨水滲入，部分土石沖刷至錦秀路41巷12號屋內，新北市府為考量安全，當日清晨先撤離住戶，市府工務局並加速搶修，評估目前邊坡穩定且完成排水引導相關作業，新店區公所今早已通知12號的5戶、19人可以返家。

工務局長馮兆麟表示，25日凌晨擋土牆坍塌，災後復原施工團隊連日加緊搶修工程，加強邊坡護欄及導水，並利用雨間隙時間趕工，昨已完成邊坡排水引導及舖蓋帆布，新店區公所今也加派工班，協助清理錦秀路10號及12號旁側溝，以利住戶生活。

馮兆麟表示，雨勢減緩，經評估後，今天可先行讓12號5戶、19人返家，市府將持續監控天候與現場環境變化，若有豪大雨等緊急狀況，將啟動預防性撤離措施，確保居民生命財產安全。

新店區公所加派工班協助清理錦秀路巷弄側溝。（圖由新北市工務局提供）

新北市工務局及新店區公所完成側溝清理，錦秀社區住戶19人今日可先行返家。（圖由新北市工務局提供）

