基隆跨年煙火徵人日薪4300元？ 文觀局：騙人的

基隆跨年煙火徵人，日薪超高，文化觀光局澄清是假訊息。（記者盧賢秀攝）

有網友在社群平台發布基隆市跨年煙火秀徵人訊息，日薪高達4300元，可當天領取。基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青今天表示，這是假訊息，呼籲民眾勿受騙。

詐騙花招百出，先前有人在臉書或社群平台招募海洋老鷹嘉年華的工作人員，日薪1480元還提供晚餐與飲水。日前社會處又遭人冒名成立假臉書粉絲專頁，散布「技能興趣班」招生訊息，引誘網友點擊網址，加入LINE群組實施詐騙；今天又有人在社群平台Threads散布徵人的假訊息。

訊息內容為「2025基隆跨年煙火秀 基隆一百・迎繽萬千」，誠徵活動執行與支援人員，需要15至20人，工作時間為12月31日從晚間6點至隔天凌晨0點30分，工作地點在KEELUNG地標周邊，日薪為新台幣4300元，還可當天現場領取現金。訊息最後並附上應徵網址。

鄭鼎青今天表示，「基隆一百迎繽萬千」是基隆去年跨年煙火秀的活動主題，詐騙手法層出不窮，呼籲民眾看到任何訊息時，思考是否合理，以免受騙。

網傳基隆市跨年煙火秀徵人，日薪高達4300元。基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青表示，這是假訊息。（資料照）

