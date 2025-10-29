桃市身障職業重建嘉年華11月1日文昌公園登場 邀民眾闖關抽大獎

桃園市身心障礙者職業重建嘉年華歷年活動照片。（桃園市勞動局提供）

桃園市政府勞動局推廣身心障礙者就業服務資源，並展現職業重建豐碩成果，於11月1日上午10時30分在桃園區文昌公園（桃園國小旁）舉辦「無礙前行，職在必行」114年身心障礙者職業重建嘉年華活動。

勞動局長李賢祥表示，嘉年華以「趣味市集」為主題，結合職業重建元素，設計射氣球、九宮格投擲、保齡球、疊疊樂、套圈圈等多項闖關遊戲，讓大小朋友在玩樂中也能輕鬆認識市府提供的多元職重服務。當天參與闖關集章，即可兌換限量可愛闖關禮，還能參加摸彩抽大獎，獎品包括液晶電視、空氣清淨機、掃拖機器人、微波爐、氣炸鍋等。

請繼續往下閱讀...

活動現場設有多元攤位展示職業重建服務成果，庇護工場將帶來手工餅乾、甜點、苔球植栽、艾草香包與皮革手作DIY，展現庇護員工的專業技能；職訓班則提供鳳梨酥、桃酥、藥燉排骨等美食試吃，以及刮玻璃、美甲、人體彩繪等技職體驗，呈現學員的訓練實績。此外，還設有身障專案徵才專區，邀請求才廠商現場面試，為有求職需求的身障朋友提供多元就業機會。

另外，舞台區將由12組身障表演藝人接力演出，包括薩克斯風、琵琶等樂器演奏、樂團表演、扯鈴及造型氣球秀，展現身障朋友的才華與熱情。同時，現場還有專業視障按摩師提供肩頸紓壓服務，讓民眾在熱鬧氛圍中也能享受放鬆時光。

活動全程提供手語翻譯、同步聽打及無障礙觀賞區，市府也貼心規劃免費接駁車往返桃園火車站與會場，方便市民參與。

桃園市政府勞動局11月1日在桃園區文昌公園舉辦「無礙前行，職在必行」114年身心障礙者職業重建嘉年華活動。（桃市勞動局提供）

桃園市政府勞動局11月1日在桃園區文昌公園舉辦「無礙前行，職在必行」114年身心障礙者職業重建嘉年華活動。（桃市勞動局提供）

桃園市身心障礙者職業重建嘉年華歷年活動照片。（桃園市勞動局提供）

桃園市身心障礙者職業重建嘉年華歷年活動照片。（桃園市勞動局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法