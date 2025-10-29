為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市府斥資600萬打通高峰路506巷 闢52公尺道路引竹科車流

    2025/10/29 14:28 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府斥資600萬打通高峰路506巷，開闢52公尺道路，也順利改善往竹科園區車流。（記者洪美秀攝）

    新竹市府斥資600萬打通高峰路506巷，開闢52公尺道路，也順利改善往竹科園區車流。（記者洪美秀攝）

    新竹市高峰路506巷是連接科學園區與市區的重要要道之一，因與高翠路未正交、車道較狹窄、通勤時段車流量大，導致經常出現交通壅塞、行車不便情形。市府工務處斥資600萬進行道路改善工程，新闢52公尺的道路，也讓高峰路與高翠路形成正交路口，除減少行車衝突，也讓轉彎車輛可避開危險，紓解竹科園區的車流。

    市府表示，高峰路506巷及鄰近國有土地，過去因空間長期被佔用、道路狹窄及路口設計不良，導致居民進出不便，加上高峰路506巷銜接明湖路，是許多南區居民往園區的捷徑道路，但卻會與高峰路及高翠路在路口發生行車衝突等狀況，除易造成交通秩序混亂，也常因路口狀況出現車輛行車交通狀況打結情形，每到上下班時段，就常見人車衝突意外。

    為解決此瓶頸路段問題，市府規劃新闢1條道路改善路口銜接，並減少轉彎車輛影響直行車流的情況，同時增設人行道，提升行人安全，減少人車爭道。工務處進行高峰路506巷工程今年1月10日開工，原預定90個工作天，但因工程需清理佔用物及相關土地權屬釐清作業，花費較大量時間，整個工程10月20日完工通車，新闢道路全長約52公尺、寬約9.1公尺，人行道寬度也有2.1到3.7公尺，採柏油瀝青鋪面，也設排水側溝、路燈及號誌設備，除讓高峰路與高翠路行程正交的十字路口，20日通車至今，車流順暢，也解決過往車輛行車衝突問題。

    新竹市府斥資600萬打通高峰路506巷，開闢52公尺道路，也順利改善往竹科園區車流。（記者洪美秀攝）

    新竹市府斥資600萬打通高峰路506巷，開闢52公尺道路，也順利改善往竹科園區車流。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播