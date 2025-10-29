竹市府斥資600萬打通高峰路506巷 闢52公尺道路引竹科車流

新竹市府斥資600萬打通高峰路506巷，開闢52公尺道路，也順利改善往竹科園區車流。（記者洪美秀攝）

新竹市高峰路506巷是連接科學園區與市區的重要要道之一，因與高翠路未正交、車道較狹窄、通勤時段車流量大，導致經常出現交通壅塞、行車不便情形。市府工務處斥資600萬進行道路改善工程，新闢52公尺的道路，也讓高峰路與高翠路形成正交路口，除減少行車衝突，也讓轉彎車輛可避開危險，紓解竹科園區的車流。

市府表示，高峰路506巷及鄰近國有土地，過去因空間長期被佔用、道路狹窄及路口設計不良，導致居民進出不便，加上高峰路506巷銜接明湖路，是許多南區居民往園區的捷徑道路，但卻會與高峰路及高翠路在路口發生行車衝突等狀況，除易造成交通秩序混亂，也常因路口狀況出現車輛行車交通狀況打結情形，每到上下班時段，就常見人車衝突意外。

請繼續往下閱讀...

為解決此瓶頸路段問題，市府規劃新闢1條道路改善路口銜接，並減少轉彎車輛影響直行車流的情況，同時增設人行道，提升行人安全，減少人車爭道。工務處進行高峰路506巷工程今年1月10日開工，原預定90個工作天，但因工程需清理佔用物及相關土地權屬釐清作業，花費較大量時間，整個工程10月20日完工通車，新闢道路全長約52公尺、寬約9.1公尺，人行道寬度也有2.1到3.7公尺，採柏油瀝青鋪面，也設排水側溝、路燈及號誌設備，除讓高峰路與高翠路行程正交的十字路口，20日通車至今，車流順暢，也解決過往車輛行車衝突問題。

新竹市府斥資600萬打通高峰路506巷，開闢52公尺道路，也順利改善往竹科園區車流。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法