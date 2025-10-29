新北市稽查民俗調理業者 2推拿館宣傳廣告涉醫療效能違規

新北市府消保官會同衛生局聯合稽查民俗調理業者。（新北市消保官辦公室提供）

適逢重陽節，新北市政府消費者保護官近日會同衛生局，針對轄內 11 家民俗調理業執行「定型化契約及禮券履約保證」聯合行政調查，發現2家推拿館業者宣傳廣告內容涉及醫療效能，要求違規業者立即改正，否則最高可處25萬元罰鍰。

消保官說明，此次調查於今年9月、10月份執行，查核對象包括傳統整復推拿、按摩、結合越式洗髮、精油芳療甚至咖啡吧等服務的民俗調理業者。

消保官稽查發現1家業者在現場告示商品售出概不退換，與民法物之瑕疵擔保規定不符，消保官說，已依「新北市消費者保護自治條例」規定，命業者現場撤下改正；2家推拿館業者因宣傳內容強調醫療效能，已涉及違反「醫療法」第84條非醫療機構不得為醫療廣告之規定，最高可處25萬元罰鍰，市府要求業者立即改正，避免誤導消費者。

消保官表示，此次稽查，受查核的 11 家業者皆未販售禮券，也未有預先排除賠償業者責任的定型化契約條款，另加強宣導遵守營業場所傳染病防治衛生管理；呼籲業者應遵循「民俗調理業管理規範」及相關法規，確保服務品質，保障消費者權益，也籲民眾理性消費避免預付型交易並慎選商家。

