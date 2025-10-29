為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    疑無照電話看診王姓獸醫佐返台 中檢今訊問後扣手機請回

    2025/10/29 13:44 記者陳建志／台中報導
    台中爆發非洲豬瘟，王姓獸醫佐是否違法引發關注，台中地檢署表示，今天上午已傳訊證人王姓獸醫佐，訊後請回，並查扣手機進行鑑識採證。（資料照，記者廖耀東攝）

    台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，究竟是哪位獸醫到場？市府說法一變再變，其中是否延誤通報引發關注，因陳姓豬農證實曾打電話詢問王姓獸醫佐，並自行投藥，王男是否違反獸醫師法？市府已函請台中地檢署釐清，因王男事發後出國，台中地檢署證實，今天上午已傳訊王男查明全案始末，並經他同意進行手機鑑識採證，訊畢已諭知請回。

    台中爆發非洲豬瘟後，市府相關疫調均提及在疫情初期，王姓獸醫佐通報動保處養豬場有豬隻異常死亡情況，豬農也透露，豬隻開始陸續死亡後，有請教王姓獸醫佐並投藥，後來王姓獸醫佐被爆原來不是獸醫師，引起質疑，台中市府則將相關資料移送地檢署釐清。

    台中地檢署表示，為持續釐清案情，查明有無違反動物傳染病防治條例等情事，今天上午傳訊證人王姓獸醫佐，查明全案始末，並經他同意進行手機鑑識採證，訊畢已諭知請回。

    另外，針對王姓獸醫佐沒有獸醫資格，僅是藥商卻疑似給藥，是否違反獸醫師法？台中市政府在10月26日函請台中地檢署偵辦，台中地檢署表示，27日收受該函文後，已在28日分「他字案」辦理，不過針對台中市政府函移違反獸醫師法規定部分，經查獸醫師法相關違反事項屬行政罰，未涉刑責，此部份宜由主管機關依權責處理。

