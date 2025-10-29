為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    教育部留學獎學金公告！與22所世界百大合作提供最長4年補助

    2025/10/29 14:08 記者楊綿傑／台北報導
    教育部與22所世界百大合作設置獎學金，將提供博士生學費、生活費，且期限最長4年，相關申請辦法已經公告。（資料照）

    出國留學獎學金辦法公告！教育部已累計與22所世界百大合作設置獎學金，將提供博士生學費、生活費，且期限最長4年。教育部表示，今年報名期間自11月10日起至12月3日中午止，呼籲有志於明年出國攻讀博士之學子，把握時機於期限內申請，結果預計明年3至6月公布。

    教育部自99年與英國劍橋大學議定共同設置「台灣劍橋大學獎學金」後，每年陸續新增與1至2所世界百大合作設置獎學金，去年再添與加拿大多倫多大學新完成簽署獎學金合作協議書，目前共計與22所世界頂尖大學合作，提供台灣優秀學子攻讀博士學位獎學金。

    教育部說明，該項獎學金每年每校提供3至5名獎助名額，並由雙方平均分攤每位博士生學費、生活費等獎助經費，獎助期限最長4年； 迄今累計受獎生計446名。有意申請者應備齊報名資料，至「教育部公費留學與各項獎學金報名資訊網」完成獎學金報名程序。

