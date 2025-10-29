非洲豬瘟衝擊名店！ 賣麵炎仔、巧之味、蘇家肉圓油粿暫時歇業

洲豬瘟衝擊，許多使用豬肉的小吃店因叫不到溫體豬肉紛紛宣布暫停營業，今年進榜必比登的蘇來傳（蘇家肉圓油粿）、賣麵炎仔 金泉小吃店、鍾記原上海生煎包、巧之味手工水餃也陸續發布暫停營業公告，開店營業時間會再公布。（讀者提供）

露店 蘇來傳（蘇家肉圓油粿）在25日臉書PO文表示，暫時歇業公告，親愛的客人，真的很抱歉要跟大家說，我們店最近因為非洲豬瘟的疫情影響，為了安全起見，只好暫停營業，非洲豬瘟不會傳染人，但只要豬肉產品有一點風險，我們都不敢掉以輕心，所以先讓我們休息一下，等狀況穩定、安全無虞，再開門營業，謝謝大家這段時間的支持與體諒，也希望你們都健健康康，平平安安。

賣麵炎仔 金泉小吃店昨日在臉書發出公告，由於目前市場暫時無法供應豬肉，我們將暫停營業，待豬肉供應恢復後，我們會立即重新開業，並於第一時間公告通知，請持續關注我們的Facebook與Instagram，以獲得最新消息。感謝您的體諒與支持！

鍾記原上海生煎包昨日在臉書宣布，本店因無豬肉供應，即日起暫時店休，開店營業時間，會再公布。

巧之味手工水餃今日稍早在臉書表示，親愛的巧之友們，巧之味「10/30明日起」暫停門市營業，這幾天巧之味受到很多老客戶、新朋友鼓勵、打氣，阿巧感受台灣人滿滿的溫暖及熱情，非洲豬瘟疫情不是大家期待的，大家一起為台灣加油，天佑台灣，政府已宣布延長全台豬隻運送、屠宰的時間，巧之味也將於明天起暫停營業，待恢復正常屠宰之後，我們也會隨時恢復正常供應。今天正常營運，欲購買生水餃的朋友，歡迎在11:00-19:00，營業時間內前往現場購買，備貨充足，歡迎光臨，巧之味手工水餃 敬上。

