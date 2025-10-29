為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    UCC週日上路！ 石崇良要求醫學中心明年上半年完成「這件事」

    2025/10/29 14:24 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

    衛福部健保署將自11月1日起試辦週日及國定假日輕急症中心（UCC），今日也公布6都13處設置地點。衛福部長石崇良指出，UCC可提供內（兒）科與外（骨）科輕症處置，但不能開立慢性病處方箋，希望分擔大醫院急診壓力，另也要求醫學中心落實輕症患者減量，以落實分級醫療。

    健保署今日公布13處UCC試辦地點，石崇良說明，急診檢傷分類中，有75%為檢傷分類3級，10%為第四或第五級，情況通常不危及生命，UCC以收治這類患者為主，希望減輕大醫院的門診負擔，週日起可提供一站式服務，同一時間會開2診，有需要時會增設至3診。

    UCC服務科別有內（兒）科與外（骨）科，耳鼻喉科、眼科等其他科別可評估需要設置或以遠距方式會診，且不開立慢性病處方箋。石崇良表示，UCC每一診有2名護理人員，UCC也有藥師、醫檢師、放射師等於必要時提供抽血與X光檢查等服務；費用方面，部分負擔為150元，掛號費則由各地衛生局核定。

    此外，落實分級醫療、減輕大醫院醫療量能負擔，衛福部要求醫學中心門診落實輕症病人減量，並將明年上半年設為觀察期，若沒能達標，將調升部分負擔收費至50%。

    「我認為這是一個好的時機，來落實分級醫療」，石崇良說，健保署今年起已實施個別醫院總額，目前許多醫學中心都有建立醫療網絡與合作診所，如台大醫院有星月計畫、榮總有雁行計畫，醫院可在緩衝期將病況穩定的病人下轉至區域醫院或地區醫院等，重症、難症、罕症個案，或有其他需要轉診情況，再到醫學中心治療。

    石崇良強調，相關措施目標是讓醫學中心的門診量下降，才有餘裕照顧困難或重症的患者，提供精確的診斷與照護，而醫護人員的工作負擔也可以降低，避免過去醫師一診看上百位，醫護人員工作超載的情況。

