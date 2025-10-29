頭前溪畔興隆路設專利「竹北燈」 首期完工守護夜間運動安全

竹北市公所在興隆路一到三段導入專利竹蜻蜓造型的LED「竹北燈」，盼守護夜間運動民眾的安全。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市興隆路人行及自行車道，每天都可看到市民慢跑、騎腳踏車，但因照明不足，讓下課、下班後運動的民眾擔心；竹北市公所接獲跑者陳情後，導入專利竹蜻蜓造型的LED「竹北燈」，在興隆路一到三段共安裝87支燈具，盼守護夜間運動者的安全。

竹北市長鄭朝方表示，興隆路並非公所管轄，但公所不斷接獲市民陳情，因此本著服務市民的精神，繼台1線中華路頭前溪段至鳳山溪段將106支傳統鈉燈汰換成LED「竹北燈」之後，特別編列經費推動興隆路路燈汰換作業，第一段一到三段近日已完成，第二期也即將上網招標。後續也將持續推動其他主要道路的路燈汰換工程，讓竹北燈放亮這座城市。

鄭朝方說，「竹北燈」的設計理念源自竹蜻蜓，蘊含深厚寓意，取其諧音為「竹青挺」，象徵對竹北青年的支持與期許，希望年輕人能勇敢追夢、展翅高飛。竹北燈採用雙段式柔光技術，能有效遮擋刺眼燈珠，使光照更均勻，讓用路人感受到亮度充足但不過度刺眼，已申請正式取得專利。

「竹北大師講堂」今年7月曾邀請光環境大師賴雨農，分享光如何影響居家與城市空間。賴雨農曾為高雄總圖照明設計操刀，該建築近期成為「粉紅高雄」的六大地標之一，引發社會對城市光美學的廣泛討論。他在講堂中提到，光的設計不只是技術，更是情感的延伸；對於竹北市僅為三級政府，卻能推動具前瞻性的城市光源規劃，表示高度肯定。

鄭朝方強調，「照明」本身就是美學治市的一環。公所將持續以「竹北燈」為城市光源規劃的核心，穩健推動照明改善工程，讓每一條街道都能在安全與美感之間取得平衡。

