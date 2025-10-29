台南大益夜市將熄燈 多數攤商選擇到永大夜市

位於台南南紡購物中心斜對面的「大益夜市」，因大環境經營不易將結束營業。（南市府提供）

2年前才剛新開幕的台南大益觀光夜市，因大環境經營不易，將在11月2日結束營業。南市經發局表示，輔導大益夜市現有攤商改至他處夜市擺攤，目前大部分攤商選擇到永大夜市。

南市議員王家貞今天總質詢，當初就不贊成大益夜市的設立，如今只經營2年就宣布停業，很多攤商也因此購置營生設備，除了設備損失，對基層的攤商生計也造成影響，要求經發局應協助輔導攤商，不要因夜市的停業，最後受苦的卻是基層攤商。

南市經發局表示，大益夜市位於東區南紡購物中心斜對面，為國防部土地租給私人設置夜市，由於近年來苦於大環境經營不易，該夜市選擇退場，目前市場處輔導大益夜市內現有攤商改至他處夜市擺攤，大部分攤商選擇到永大夜市，有部分則改至永康區或安南區的夜市，後續將留意各夜市經濟消長情形，適時提供協助輔導夜市經營發展。

經發局表示，夜市美食除了是觀光景點，也是台灣美食小吃文化之一，將持續舉辦夜市吉祥物「夜奇鴨」行銷推廣活動，巡迴轄區各地夜市，期盼為夜市添加亮點帶來商機。

