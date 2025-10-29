為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南大益夜市將熄燈 多數攤商選擇到永大夜市

    2025/10/29 13:34 記者蔡文居／台南報導
    位於台南南紡購物中心斜對面的「大益夜市」，因大環境經營不易將結束營業。（南市府提供）

    位於台南南紡購物中心斜對面的「大益夜市」，因大環境經營不易將結束營業。（南市府提供）

    2年前才剛新開幕的台南大益觀光夜市，因大環境經營不易，將在11月2日結束營業。南市經發局表示，輔導大益夜市現有攤商改至他處夜市擺攤，目前大部分攤商選擇到永大夜市。

    南市議員王家貞今天總質詢，當初就不贊成大益夜市的設立，如今只經營2年就宣布停業，很多攤商也因此購置營生設備，除了設備損失，對基層的攤商生計也造成影響，要求經發局應協助輔導攤商，不要因夜市的停業，最後受苦的卻是基層攤商。

    南市經發局表示，大益夜市位於東區南紡購物中心斜對面，為國防部土地租給私人設置夜市，由於近年來苦於大環境經營不易，該夜市選擇退場，目前市場處輔導大益夜市內現有攤商改至他處夜市擺攤，大部分攤商選擇到永大夜市，有部分則改至永康區或安南區的夜市，後續將留意各夜市經濟消長情形，適時提供協助輔導夜市經營發展。

    經發局表示，夜市美食除了是觀光景點，也是台灣美食小吃文化之一，將持續舉辦夜市吉祥物「夜奇鴨」行銷推廣活動，巡迴轄區各地夜市，期盼為夜市添加亮點帶來商機。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播