北市樹保條例修正初審過關 受保樹認定最長半年

台北市老樹眾多，常因竄根或與開發衝突等釀紛爭。台北市文化局修正樹木保護自治條例草案，今（29日）送議會法規委員會討論，議員認為修法中認定期限4個月，必要時得延長一次，時間太久恐影響市民財產權，將認定期限修改為3個月，得延長一次；也設定未進入認定程序樹木遇有緊急狀況，文化局可逕列為受保護樹，期限一個月。

此案上週就送進法規會審理，但議員們對於修正條例第3條之1有意見，認為內容提到主管機關對受保護樹木認定程序訂定時程不明確，加上修正內容提及緊急情況期限太長，要求修正。

今日重審此案，文化局長蔡詩萍說，上次報告有參考中央法規以及其他縣市相關樹保條例，要減少落差，此外也因民間反應，過去台北市保護樹木沒有分類，這次也分類闊葉樹、針葉樹及桑科榕屬有不同標準。

此外，此案也新增條文，明定認定期間4個月，必要時得延長一次，起算日為首次派員會勘起；民進黨議員林亮君說，自治條例將樹木納保起算時間為首次會勘後，但樹保團體認為應該於提出申請當天就納入暫時受保，以保障樹木的安全，這部份局內如何考量？

蔡詩萍說，文化局收到申請後三個工作天內就會派員會勘，如果現場無法進入認定是否為受保樹，就可以先逕行將樹木納入受保。

國民黨議員吳世正認為，認定期間4個月加上延長期，長達8個月的時間太長，對於民眾財產權恐有侵害，應該取得一個平衡，改成3個月，得延長一次；國民黨議員秦慧珠也認為，半年期限較為妥當。

蔡詩萍說，經討論，認定程序3個工作天內派員會勘，認定期間3個月為限；認定期間內，樹木暫列為受保護樹木，如未於期限內認定完成，次日起就失去暫定受保樹資格；此外，如遇緊急狀況，無法及時會勘，主管機關得逕將樹木列為暫時受保，期限1個月。

民眾黨議員陳宥丞提醒，相關執行細則也要再完善，因為某種程度上是對於人民的財產權有所侵害，行政機關相關法律的授權，不可以囫圇吞棗。

此案於法規會修正後審議通過，最快下週送議會大會討論。

