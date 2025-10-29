新北綠營要求銷毀80公斤疑非洲豬瘟豬肉 侯友宜：檢驗出來再銷毀

新北市議員張嘉玲要求市府銷毀80公斤已封存的疑似非洲豬瘟相關豬肉。（記者黃政嘉攝）

台中發生非洲豬瘟案，新北市有688公斤疑似相關豬肉產品流入市面，其中140公斤全數退回，另有80公斤產品經加工後已封存倉儲，新北市議會民進黨團幹事長山田摩衣、卓冠廷、張嘉玲等人，今天在市政總質詢要求市府銷毀封存肉品，市長侯友宜表示，「本來就是要檢驗出來才銷毀」。

張嘉玲表示，新北市府一直糾結農業部是否能幫忙檢驗封存80公斤的豬肉，是否含有非洲豬瘟病毒，但10月27日中央應變中心第39次會議，行政院政務委員陳時中就表示：「對於染疫案場肉品與再製加工品的處理措施，採取最嚴苛標準一律銷毀。」並強調防疫期間檢驗措施一定要有精確目的性，關於相關的肉品就是銷毀，斷絕任何可能的傳播風險。

張嘉玲說，新北市對於80公斤豬肉是堅持要驗什麼？今天已經10月29日還沒銷毀，難道要封存到3年後等病毒消失嗎？還是要等行政院公文才要去銷毀？

侯友宜表示，本來就是要檢驗出來才銷毀。26日院長結束會議時，他追問報告，「院長根本不理我，裁示都不裁示」。

市府衛生局長陳潤秋回應，針對尚未售出的220公斤豬肉，140公斤已退回上游彰化分切場，另80公斤加工品也已就地封存，沒有外流。雖然農業部認為該批豬肉安全無虞，市府仍多次建議行政院相關單位協助檢驗，以釐清非洲豬瘟疫情，新北市一切將遵照中央指引，為避免銷毀後無留存檢體可驗，已積極聯繫食藥署，確認後續處理方式。

