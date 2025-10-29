奮起湖鐵路便當業者備貨1個月 招牌排骨暫未受衝擊

奮起湖大飯店知名鐵路排骨便當，備貨1個月，暫時不受到非洲豬瘟疫情影響。（記者王善嬿攝）

嚴防非洲豬瘟疫情，全國實施豬隻禁運、禁宰政策，管制期間延長至11月6日。嘉義縣阿里山奮起湖鐵路便當業者未受影響，部分業者備貨量達1個月，遊客上山不怕吃不到招牌排骨鐵路便當。

「奮起湖大飯店」經理林耿逸說，鐵路便當的菜色包括有排骨、滷雞腿，由於儲存的排骨貨量約1個月，都能正常供貨，店內排骨鐵路便當銷量維持正常，並未受到影響。

請繼續往下閱讀...

「鐵道山城懷舊鐵路便當」業者也說，使用豬肉的排骨備貨量都有1個月，除非全國豬隻禁運、禁宰繼續延長至1個月，便當供貨都沒問題，鐵路便當另一位主角「雞腿」，更是供應無虞。

中和村長洪銀盛說，奮起湖車站是阿里山林業鐵路中繼站，日治時期鐵道為當地居民、鐵道、伐木工人唯一的交通工具，許多小販便趁著列車靠站添水、加煤時，因剛好中午，就會在車外向乘客兜售食物，後來鐵路便當開始發展，阿里山林鐵轉型為文化觀光路線，鐵路便當就成為奮起湖的觀光特色美食。

畚箕湖文史工作室創辦人麥正治說，早期小販在火車下方兜售用碗裝盛的麵食、水果等食物，為了收回客人食用後的碗，小販還會跳上車，搭車到下一站將碗收回，再搭車返回奮起湖。1960年代後，為供應鐵道司機員、站務人員餐食，及後續戶外旅遊活動盛行，業者可持月台販售證在月台販售便當，奮起湖鐵路便當店家應運而起。

奮起湖鐵路便當成當地觀光美食。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法