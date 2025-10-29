為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    特約獸醫問豬農為何不找他？ 對方回「一句話」讓他無言

    2025/10/29 13:55 記者蔡淑媛／台中報導
    爆發非洲豬瘟豬場的特約獸醫師在臉書發文，感嘆隨著縣市合併台中市首重動保寵物，經濟動物的資源逐漸消失，特約獸醫師在台中市早已流於應付法規的一個職銜。（翻攝自臉書）

    爆發非洲豬瘟豬場的特約獸醫師在臉書發文,感嘆隨著縣市合併台中市首重動保寵物,經濟動物的資源逐漸消失,特約獸醫師在台中市早已流於應付法規的一個職銜。(翻攝自臉書)

    台中豬場爆發非洲豬瘟，台中市府被批延誤採檢，一開始對外說法指該案場有特約紀姓獸醫師在場診斷投藥並研判是胸膜型肺炎，後來發現該紀姓獸醫根本沒被猪農通知也未到場，而是另名獸醫佐諮詢，對此紀姓獸醫今天發文指事後問該豬農為何不找他，對方回應「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你！」

    這次案場爆發非洲豬瘟，紀姓獸醫也感嘆「特約獸醫師在台中市早已流於應付法規的一個職銜」，並且可能因「這次在不知情的情況下違反獸醫師法第7條規定，我吞了！」

    紀姓獸醫師也說「情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動保處也不必再來拜託我跟農戶簽約了！」

    另根據獸醫法第7條獸醫師執業以申請執業執照之所在地為限，並應在經核准登記之獸醫診療機構、畜牧、獸醫機構或其他經主管機關認可必須聘請獸醫師之機構為之。

    爆發非洲豬瘟豬場的特約獸醫師在臉書發文指問該牧場豬農為什麼不通知他，對方回應讓他無言。（翻攝自臉書）

    爆發非洲豬瘟豬場的特約獸醫師在臉書發文指問該牧場豬農為什麼不通知他,對方回應讓他無言。(翻攝自臉書)

    台中豬場爆發非洲豬瘟。（防檢署提供）

    台中豬場爆發非洲豬瘟。(防檢署提供)

